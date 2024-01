Pioggia di fuoco russo sull'Ucraina: "Putin ora usa anche le munizioni della Nord Corea"

La Russia ha lanciato un attacco missilistico su larga scala in tutta l'Ucraina all'inizio delle ore di punta del mattino di oggi lunedì 8 gennaio colpendo strutture residenziali e industriali: l'aeronautica di Kiev ha identificato decine di missili balistici supersonici Kinzhal che avrebbero preso di mira infrastrutture strategiche. Almeno 4 persone sono morte e 34 sono rimaste ferite. Tra gli obiettivi le aree industriali di Zaporizhzhia e Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quasi due anni dall'inizio della invasione russa dell'Ucraina, entrambe le parti in conflitto hanno aumentato significativamente gli attacchi aerei sui rispettivi territori dopo uno stillicidio in prima linea con guadagni di territorio tutt'altro che significativi. Sul campo infatti, esaurita la controffensiva ucraina, continuano gli sforzi infruttuosi dei russi per avanzare in diverse aree del conflitto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra queste ci sono quelle intorno alla città di Lyman, nella regione di Kharkiv, e nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia.

La pioggia di fuoco russo sull'Ucraina

La Russia ha intensificato i lanci missilistici durante le vacanze di Natale e Capodanno affermando che i lanci di missili e droni hanno preso di mira fabbriche ucraine, centri di riparazione di armi e altre strutture militari. Tuttavia gli edifici colpiti e le vittime sono spesso civili.

25/ Today in the morning, #Russia destroyed the largest shopping mall "Sun Gallery" in Kryvyi Rih city in central #Ukraine. Allegedly, by the expensive Kinzhal hypersonic missile. pic.twitter.com/sKnm7ynK5s — Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) January 8, 2024

Per far fronte all'aumento dei raid secondo Kiev la Russia avrebbe iniziato a fare ricorso anche ad armamenti provenienti dalla Corea del Nord. I numeri sono terrificanti: per mantenere la pressione sull'Ucraina dall'inizio dell'anno sarebbero stati lanciati complessivamente 125 missili balistici. "Durante la scorsa settimana il nemico ha lanciato circa 125 missili e più di 400 attacchi aerei", ha dichiarato il portavoce dello Stato Maggiore, Andri Kovalov. L'attacco aereo russo più consistente finora quest'anno è avvenuto il 2 gennaio, quando l'aviazione di Mosca ha lanciato circa 70 missili da crociera e una dozzina di missili contro diverse regioni ucraine.

L'errore russo

Nei raid portati dai bombardieri russi si contano anche errori decisamente madornali: un aereo da guerra russo ha accidentalmente sganciato una bomba sulla città di Rubizhne nella regione ucraina di Lugansk, occupata dalla Russia. Lo ha dichiarato Leonid Pasechnik, capo del governo filorusso della regione. La bomba, una FAB-250 con testata ad alto potenziale, non ha causato feriti, ha assicurato Pasechnik. L'incidente arriva sei giorni dopo che la Russia ha sganciato accidentalmente delle munizioni sul villaggio di Petropavlovka, nella regione russa di Belgorod, che è stata presa di mira da ripetuti attacchi ucraini.