Kiev nuovamente, e pesantemente, sotto attacco. La capitale ucraina mercoledì di prima mattina ha subìto quello che è stato definito dalle autorità militari "il più massiccio attacco dalla scorsa primavera": due vittime accertate. Le due persone, guardie di sicurezza di 26 e 36 anni, sono morte a causa di detriti caduti su un edificio commerciale nel distretto di Shevchenkivskyi.

Anche una donna di 24 anni è stata ricoverata in ospedale per le ferite causate da schegge di vetro, ha riferito il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko. "Kiev non subiva un attacco così potente dalla primavera", ha detto il capo dell'amministrazione militare della città Serhii Popko.

In precedenza, il territorio della Federazione russa era stato nel mirino di un attacco di droni ucraini, che hanno in particolare colpito l'aeroporto di Pskov, vicino al confine con l'Estonia, a circa 830 km dalla capitale ucraina, con danni a quattro aerei da trasporto merci: è la più massiccia operazione con droni mai lanciata da Kiev.

L'edizione americana del Guardian già con il maxi attacco notturno condotto dall'Ucraina sulla base aerea russa di Pskov, a 700 km dal confine e a soli 30 km dall'Estonia. La più massiccia operazione con droni mai lanciata da Kiev.

Secondo Mosca, nella notte sono stati abbattuti altri droni ucraini, che hanno raggiunto in particolare la regione della capitale, senza causare danni o feriti, ma il traffico aereo è stato brevemente sospeso negli aeroporti internazionali di Mosca Domodedovo, Vnukovo e Sheremetyevo. Mosca ha inoltre dichiarato di aver abbattuto dei droni nelle regioni di Bryansk (al confine con l'Ucraina) e Orel (a ovest).

Gli attacchi di droni contro il territorio russo e la penisola annessa di Crimea sono diventati quasi quotidiani nelle ultime settimane, prendendo di mira in particolare la capitale russa.