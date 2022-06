Guerra in Ucraina: cosa è successo oggi

Guerra in Ucraina: cosa è successo in Ucraina oggi, giovedì 16 giugno 2022. Draghi, Macron e Scholz a Kiev: "Vogliamo l?Ucraina nell?Ue?. Le offese di Medved. Gas, Gazprom: ?Stiamo tagliando le forniture all?Europa?. Stoltenberg al Papa: ?Dalla Nato nessuna provocazione?. Ucraina, Italia deplora catastrofe umanitaria Mariupol. Lavrov: difenderemo confini Donbass del referendum 2014.

1) Draghi, Macron e Scholz a Kiev: Le offese di Medved

Missione storica dei leader di Italia, Francia e Germania nella capitale ucraina. Con loro anche il presidente romeno Iohannis. "La visita di oggi, insieme a quelle di tanti altri leader europei venuti a Kiev nelle scorse settimane, conferma inequivocabilmente il nostro sostegno, quello dell'Europa e dei nostri alleati?, ha dichiarato Draghi aggiungendo: "Avete il mondo dalla vostra parte". I 4 leader si sono detti favoreli all?ingresso dell?Ucraina nell?Ue. "L'integrazione dell'Ucraina all'Unione europea è un lungo percorso, ma dobbiamo fare insieme il primo passo", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymir Zelensky ricordando che "la Russia non vuole la pace, desidera solo la guerra. L'aggressione contro l'Ucraina è una aggressione contro tutta l'Europa e i nostro valori" (Leggi la notizia completa). Dmitry Medvedev, ex presidente russo, risponde alla visita di Draghi, Macron e Scholz a Kiev con questa offesa: "I fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti" amano visitare Kiev "con zero utilità".

2) Gas, Gazprom: ?Stiamo tagliando le forniture all?Europa?

Il colosso del gas russo Gazprom dichiara che sta tagliando le forniture all?Europa per dirottarle verso la Cina. Il ceo della società Alexey Miller afferma che questa decisione è stata presa a seguito delle sanzioni inflitte alla Russia dal Vecchio Continente. Il ministro della transizione ecologica italiano Cingolani risponde: "Abbiamo tutte le contromisure pronte".

3) Stoltenberg al Papa: ?Dalla Nato nessuna provocazione?

"La Nato è un'alleanza difensiva, la guerra in Ucraina è la guerra di Putin, abbiamo sostenuto l'Ucraina e questa non è una provocazione". Così ha risposto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a una richiesta di commento alle parole del Papa che lasciavano intendere che la Russia potesse essere stata in qualche modo "provocata". Sulla consegna delle armi a Kiev Stoltenberg ha dichiarato: "Lavoriamo notte e giorno per poter consegnare gli aiuti bellici all'Ucraina il più velocemente possibile ed è una sfida logistica: ci sono colli di bottiglia oltre a questioni di addestramento del personale all'uso di questi armamenti".

4) Ucraina, Italia deplora catastrofe umanitaria Mariupol

L?Italia si è impegnata a sostenere tutte le misure per garantire l'accertamento delle responsabilità per le atrocità perpetrate a Mariupol e in tutta l'Ucraina. "Siamo profondamente preoccupati per la situazione dei diritti umani e per la catastrofe umanitaria a Mariupol e siamo inorriditi dalle continue notizie di attacchi indiscriminati contro civili e infrastrutture civili, deportazioni forzate, in particolare di bambini, violenze sessuali e di genere". Lo ha affermato oggi a Ginevra il Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra, ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, intervenuto in occasione del Dialogo interattivo sull'informativa su Mariupol dell'Alta Commissaria per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, nel quadro della 50ma sessione del Consiglio Diritti Umani. Cornado ha esortato la Russia a "rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale, consentendo un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli così come l'evacuazione umanitaria di civili verso la destinazione da loro prescelta".

5) Lavrov: difenderemo confini Donbass del referendum 2014

Il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, ha dichiarato che la Russia difenderà "l'indipendenza" delle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk "entro i confini dei territori in cui hanno tenuto il referendum del 2014". Il ministro ha poi aggiunto che i contatti con l?Europa sono scomparsi dalle priorità di Mosca e che se l?Ue creerà un percorso per l'adesione dell'Ucraina mostrerà di ignorare i suoi stessi criteri.