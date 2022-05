Che cosa è successo oggi in Ucraina

Guerra in Ucraina: cosa è successo in Ucraina oggi, venerdì 27 maggio 2022. I russi sono avanzati nel Donbass. Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha sentito telefonicamente il presidente del consiglio italiano Mario Draghi. La Chiesa ortodossa ucraina divorzia da Mosca e il numero dei civili morti arriva a oltre 4mila.

Civili uccisi in Ucraina: superata quota 4mila

Sono più di 4.000 i civili uccisi in Ucraina dall'inizio dell'aggressione russa, il 24 febbraio scorso, fino alla mezzanotte del 26 maggio. Lo riferisce in una nota l'ufficio dell'Alto commissario Onu per i diritti umani, che ritiene "molto più elevato il numero effettivo" delle vittime. L’Onu è convinta che il numero sia al ribasso perché l’informazione non è completa e c’è la sicurezza che ci siano state uccisioni di cui non si sa nulla. In quei 4mila si contano anche 200 bambini circa.

Zelensky al telefono con Mario Draghi

Sempre oggi il presidente dell’Ucraina Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il premier italiano Mario Draghi, che è stato informato della situazione del fronte. "Ci aspettiamo ulteriore supporto per la difesa dai nostri partner" ha scritto Zelensky, che ha poi sollevato la questione della crisi del carburante e quella alimentare. Il presidente ucraino ha poi espresso apprezzamento per l'impegno da parte del governo italiano e ha concordato con il presidente Draghi di continuare a confrontarsi sulle possibili soluzioni. Draghi da parte sua ha assicurato il sostegno di Roma a Kiev, in coordinamento con il resto dell'Unione europea.

La Chiesa ucraina si dichiara indipendente da quella russa

La Chiesa ortodossa ucraina, finora legata a Mosca, ha annunciato la rottura con la Russia per via dell'invasione del Paese; e ha dichiarato la "piena indipendenza" dalle autorità religiose russe."Non siamo d'accordo con la posizione del patriarca di Mosca Kirill sulla guerra", si legge nella nota che ha annunciato la storica decisione, arrivata alla fine del concilio dedicato all’aggressione della Russia all'Ucraina.

La Russia avanza nel Donbass

L’avanzata prosegue e le truppe russe nel Donbass potrebbero essere vicine ad una svolta perché gli invasori hanno preso il controllo del centro di Lyman, importante snodo ferroviario e stanno stringendo in una morsa sempre più stretta altre città ucraine. "Vogliono ridurre la regione in cenere", ha avvertito Volodymyr Zelensky. La Russia dunque sta avanzando e la vittoria sul campo per chi resiste sembra più lontana. Anche il premier britannico Boris Johnson lo ha ammesso, parlando di progressi lenti ma che si vedono. Sul fronte opposto i separatisti filo-russi hanno preso il centro di Lyman, mentre gli ucraini sono arroccati nei quartieri a nord e a sud. Zelensky da Kyev si dice preoccupato che i russi possano “ridurre in cenere Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk e Severodonetsk", come hanno fatto a "Mariupol". Così il presidente ucraino lancia l’ennesimo appello all’occidente per inviare armi a lungo raggio per contrastare l'artiglieria nemica.