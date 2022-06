Guerra in Ucraina: cosa è successo oggi

Guerra in Ucraina: cosa è successo in Ucraina oggi, giovedì 9 giugno 2022. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che “la Russia non farà la fine dell'Urss”. I filorussi hanno condannato a morte due "mercenari" britannici. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l’Ue aiuterà l’Ucraina nella ricostruzione: “E’ nostro dovere”. Il consigliere alla Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha detto: "Daremo a Kiev le armi per resistere". Secondo l’Onu dall’inizio della guerra sono quasi 5 milioni i profughi ucraini rifugiati all’estero. Si tratta di “una delle più grandi crisi di sfollamento umano al mondo", sottolinea l'Unhcr.

1) Putin: "La Russia non farà la fine dell'Urss"

La Russia "non cadrà nella stessa trappola dell'Urss, la sua economia resterà aperta", ha dichiarato Vladimir Putin parlando ai giovani imprenditori russi. La sfida che oggi la Russia ha di fronte è quella di "tornare a rafforzarsi". "Non avevamo un'economia chiusa. Bene, l'avevamo in epoca sovietica, quando ci siamo tagliati fuori, abbiamo creato la cosiddetta 'cortina di ferro', l'abbiamo creata con le nostre stesse mani. Non lo faremo ora, non cadremo nella stessa trappola", ha detto Putin. "La nostra economia - ha proseguito il presidente russo - sarà aperta. Coloro che non lo vogliono, deruberanno loro stessi, si stanno già derubando".

2) I filorussi condannano a morte due "mercenari" britannici

La corte suprema della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte due "mercenari" britannici. Si tratta di Aiden Aslin, 28 anni, del Nottinghamshire, e di Shaun Pinner, 48 anni, del Bedfordshire, che combattevano per l'esercito ucraino. "Sono prigionieri di guerra, imputati in un processo farsa che non ha assolutamente alcuna legittimità", ha dichiarato la ministra degli esteri del governo di Boris Johnson. Il governo del Regno Unito si è detto "profondamente preoccupato" per queste condanne, ribadendo che "ai sensi della Convenzione di Ginevra, i prigionieri di guerra hanno diritto all'immunità dei combattenti e non dovrebbero essere perseguiti per partecipazione alle ostilità". "Continueremo a lavorare con le autorità ucraine per cercare di ottenerne il rilascio", ha dichiarato il portavoce del premier inglese. Condannato a morte anche il cittadino marocchino Saadoun Brahim (Leggi la notizia completa).

3) Ucraina, Von der Leyen: "La ricostruiremo, è nostro dovere"

“Ricostruiremo l'Ucraina: dobbiamo farlo e lo faremo" perché "è un nostro obbligo morale" che va messo in atto "nel modo giusto, con lo spirito del nuovo Bauhaus europeo". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all'apertura del festival Internazionale New European Bauhaus in corso al Maxxi a Roma.

4) Sullivan: "Daremo a Kiev le armi per resistere"

"Siamo impegnati a fornire tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari all'Ucraina per essere in grado di resistere alle avanzate russe e respingerle dove è possibile". Lo ha affermato il consigliere alla Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "Siamo preoccupati da ogni atto di aggressione della Russia, da ogni centimetro di territorio ucraino che occupano, che bombardano e che distruggono", ha aggiunto Sullivan.

5) Onu: da inizio guerra quasi 5 milioni di profughi rifugiati all’estero

Sono quasi cinque milioni i profughi ucraini scappati dalla guerra. Lo rende noto l'Unhcr, agenzia dell'Onu per i rifugiati, parlando esattamente di 4.816.923 rifugiati in 44 Paesi dal 24 febbraio 2022. In realtà i profughi ucraini sarebbero molti di più: “I dati, infatti, dicono che al 7 giugno erano stati registrati più di 7,3 milioni di attraversamenti di frontiera in uscita dall'Ucraina. Altri 2,3 milioni di attraversamenti sono stati registrati per rientrare nel Paese". Per il 90% si tratta di donne e bambini. Si tratta di “una delle più grandi crisi di sfollamento umano al mondo", sottolinea l'Unhcr.