Lidia, la donna ucraina di 98 anni in fuga da sola sotto le bombe per 10 chilometri

La schiena è curva e per camminare deve aiutarsi con un bastone, ma niente è riuscita a fermarla. Una donna ucraina di 98 anni ha detto di aver camminato per 10 chilometri, mentre attorno a lei infuriavano i bombardamenti, lasciando Ocheretyne (Donbass) occupata dai russi per raggiungere aree controllate da Kiev. La nonna coraggio si chiama Lidia Stepanivna e la sua storia è raccontata in un video pubblicato dalla polizia ucraina sui social media.

L'anziana ha detto di aver camminato per giorni, di avere dormito per terra ed essere rimasta senza cibo o acqua. È anche caduta più volte, ma il suo carattere l'ha fatta andare avanti. Trovata da militari ucraini, è stata consegnata alla polizia e portata in un rifugio per gli sfollati.

"Sono sopravvissuta a quella guerra (la seconda guerra mondiale, ndr) e sto sopravvivendo a questa guerra", dice Stepanivna. Nel video la donna è ripresa mentre parla con un militare, seduta su un letto in un rifugio. Indossa un cappotto e una sciarpa, ha bastone di legno ancora in mano. "Non mi è rimasto niente. Ma ho lasciato la mia Ucraina a piedi. Le case stanno bruciando e gli alberi vengono sradicati”, ha detto.