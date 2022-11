Chi si avvantaggerà tra Russia e Ucraina del primo lungo inverno di guerra

Quanto inciderà il lungo inverno ucraino che sta per iniziare nelle dinamiche della guerra? "Secondo me non ci potrà essere una soluzione militare al conflitto perché la Russia non ha conseguito i suoi scopi strategici e perché l`Ucraina ha reagito con un forte senso di nazione. D'altra parte i territori presi dai russi non possono essere riconquistati. Ora ci sarà la pausa invernale, il freddo intensificherà la guerra di trincea con il riposizionamento dei due schieramenti. A primavera le ostilità ricominceranno inmaniera più violenta, a meno che, come spero, la comunità internazionale riuscirà a catalizzare i suoi sforzi per una soluzione negoziale". A parlare non è una persona qualunque, bensì il capo di stato maggiore della Difesa italiana, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in un'intervista al Corriere della sera.

L'inverno ha svolto un ruolo importante nella storia militare russa e ucraina. Fu decisivo nelle loro vittorie su Napoleone e sulla Germania nazista.

Secondo molti esperti e analisti militari, le condizioni meteorologiche sono destinate a essere di nuovo un fattore critico, mentre i combattimenti tra le forze ucraine e russe, dopo il via all'invasione di Vladimir Putin iniziata il 24 febbraio, proseguono da ormai otto mesi e mezzo.

Quanto inciderà l'inverno nell'andamento della guerra

In un paese in cui le temperature invernali possono scendere fino a meno 30 gradi, non è solo questione di mantenere se stessi al caldo. Con temperature così estreme, le apparecchiature diventano più difficili da usare, le trappole esplosive possono essere nascoste sotto la neve, è necessario più carburante per i generatori, i rifornimenti logistici arrancano al freddo e al buio. Addirittura "i proiettili sono più lenti perché l'aria fredda è più densa di quella calda", si legge in una lunga analisi del Financial Times. Vero è che le temperature gelide non hanno impedito l'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina il 24 febbraio, ma allora l'inverno stava finendo.

"Il tempo ha un impatto su qualsiasi tipo di attività, compreso quello militare", dice Oleksiy Melnyk, ex tenente colonnello dell'aviazione ucraina e ora co-direttore del think tank del Centro Razumkov a Kiev. "Avrà un impatto su entrambe le parti". Ma in modo molto diverso, secondo altri esperti. Da un lato Putin scommette che le ondate di missili e droni lanciati da Mosca a ottobre, e che hanno distrutto il 40% delle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, demoralizzeranno i civili ucraini e indeboliranno la capacità di Kiev di sostenere l'esercito. Ai residenti di Kiev sono stati preannunciati blackout più lunghi e più frequenti, e ai rifugiati ucraini sono giunti "suggerimenti" di non tornare nel Paese nel corso dell'inverno perché il sistema energetico è già traballante. "Le reti non ce la faranno", ha avvertito il vice primo ministro Iryna Vereshchuk. "Dobbiamo sopravvivere all'inverno". Inoltre il freddo tipicamente rallenta il ritmo delle operazioni militari. Ciò aiuterà la Russia a sostenere le sue linee di difesa e a mantenere il territorio conquistato. Tale approccio, continua il Financial Times, "secondo gli analisti è centrale nel pensiero del generale Sergei Surovikin, recentemente nominato comandante della Russia in Ucraina".

Ma l'Ucraina può contare su alcuni vantaggi potenzialmente più decisivi, se l'obiettivo è mantenere le truppe rifornite e al caldo. Il Canada, ad esempio, sta fornendo all'Ucraina mezzo milione di divise invernali, e la Nato in un recente vertice ha già lavorato a un piano per sostenere concretamente Kiev nei mesi più freddi. Se i russi ritengono che nella "guerra energetica" l'inverno sarà un elemento a loro favore, è molto probabile che al fronte i soldati ucraini staranno molto meglio. Per il sostegno dei paesi che sostengono l'Ucraina, certo, ma non solo: poter fare affidamento sul sostegno materiale delle popolazioni locali fa tutta la differenza del mondo.

Cosa succede se l'inverno sarà mite

Le truppe russe non hanno un livello di supporto paragonabile nelle aree occupate. Secondo vari report, molte delle reclute mandate in prima linea al fronte sono sprovviste del necessario equipaggiamento di base. Ha destato scalpore un video pubblicato dalla testata giornalistica russa Astra, in cui alcuni soldati si lamentavano per essere stati spediti nella regione ucraina di Zaporizhzhia senza rifornimenti adeguati. "Siamo in territorio nemico e non abbiamo una sola cartuccia". Sulle forniture militari, il Cremlino stesso ha ammesso che i problemi non sono stati risolti. Impossibile, oggi, prevedere quanto sarà rigido l'inverno in Ucraina. Sul campo di battaglia, al fronte, le cose cambiano, e non poco, se il termometro scende a 10 gradi sotto zero, gelando tutto, o se sarà un inverno con pioggia e fango.

Un inverno mite (almeno per gli standard ucraini) depotenzierebbe la guerra energetica di Putin, e il fango bloccherebbe i pesanti camion di rifornimenti. Per gli ucraini eliminare le linee di rifornimento e la logistica russe sarebbe più semplice. Ma allo stesso tempo il fango limiterebbe contestualmente la capacità dell'Ucraina di organizzare controffensive. Il ministro della Difesa Oleksii Reznikov ha dichiarato la scorsa settimana che forti piogge e terreno accidentato stanno rendendo il tentativo di Kiev di riconquistare la città meridionale di Kherson più difficile rispetto alla controffensiva più a nord scattata alla fine dell'estate Un congelamento profondo e prolungato del terreno nelle infinite pianure ucraine consentirebbe di aprire la strada alle offensive, ma vale per entrambi gli eserciti. È sul morale delle truppe che invitano a prestare attenzione molti analisti militari: le forze russe sul campo potrebbero aerrivare a un punto di non ritorno nel caso non venissero adeguatamente sostenute.