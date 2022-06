Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi domenica 5 giugno 2022. Nel Donbass si combatte, non c'è alcuna tregua all'orizzonte. La guerra del cibo: il problema in vista del 2023 sono i fertilizzanti. Perché Mosca adesso "ce l'ha con noi". I campi per gli ucraini dagli Urali alla Siberia. Quali prodotti mancheranno in Russia. Il punto sul conflitto.

1) Nel Donbass si combatte, non c'è alcuna tregua all'orizzonte

L'Ucraina frena sull'ipotesi, peraltro molto lontana, di colloqui di pace tessuti dagli alleati atlantici. Per Kiev il dialogo può avere senso solo dopo un rafforzamento delle sue posizioni sul terreno: "Le nostre forze armate sono pronte a usare le nuove armi, così da iniziare un nuovo ciclo di colloqui da una posizione rafforzata", ha spiegato il capo negoziatore ucraino David Arakhamia. La chiusura a soluzioni che mettono in discussione l’integrità territoriale ucraina è totale. Con l'arrivo delle nuove armi dall'Occidente le forze ucraine puntano recuperare almeno parte delle posizioni in Donbass dove le truppe di Mosca stano marciando su Sloviansk, città chiave della guerra e già teatro di duri scontri otto anni fa.

Sloviansk è uno snodo cruciale perché aprirebbe ai russi una strada diretta verso il Sud e verso le altre forze russe che da settimane ormai controllano quasi del tutto la costa di Mariupol (che non è sttaa ancora definitivamente conquistata). Nel caso i due grandi schieramenti russi si ricongiungessero, quello a nord e quello a sud, si formerebbe una grande "sacca" che chiude a tenaglia le "migliori" truppe ucraine. Nel Donbass intanto, nel corso delle ultime ore, avrebbero intrapreso una piccola contro-offensiva ucraina a Severodonetsk, che avrebbe colto in parte di sorpresa i russi. Le affermazioni sono difficili da verificare in mezzo ai pesanti combattimenti. I russi hanno concentrato le loro forze nel tentativo di circondare e catturare la città nelle ultime due settimane, avanzando a una velocità compresa tra 500 metri e un chilometro al giorno. La Russia vuole prendere Severodonetsk , che aveva una popolazione di 100.000 abitanti prima della guerra, e Lysychansk, che si trova dall'altra parte del fiume, per completare la conquista dell'oblast di Luhansk, una delle due regioni del Donbass rivendicate dalla Russia. Da lì sperano di catturare Sloviansk e Kramatorsk nel vicino oblast di Donetsk.

2) La guerra del cibo: il problema in vista del 2023 sono i fertilizzanti

Il blocco dei cereali rischia di affamare interi Paesi, ma c'è un elemento di cui tenere conto: "Nel 2022 il problema non è la disponibilità di cibo, ma l'accesso al cibo - dice in un'intervista alla Stampa Màximo Torero, capo economista della Fao - Il mais e il grano non servono solo per pane e farine, ma anche per gli allevamenti. Il loro prezzo ha un effetto su quello delle materie prime: carne, latte e derivati. Ma c'è una seconda faccia della medaglia. La Federazione russa è il più importante esportatore al mondo di fertilizzanti: il primo di nitrogeno, il terzo di fosforo, il secondo di potassio. Mosca non fa uscire questi elementi. Un danno grosso per i contadini. E questo minaccia di creare una devastante minore produzione di cibo nel 2023".

Quali Paesi rischiano maggiormente? "In Europa ci sono Paesi come Moldavia, Estonia, Serbia, Finlandia, Lituania dipendenti quasi al cento per cento dalle esportazioni russe di fertilizzanti, ma anche Slovenia, Nord Macedonia, Polonia, Irlanda, Norvegia hanno una grande dipendenza. Poi - continua - c'è il discorso dell'aumento dei prezzi: se il Libano, per spostarsi in Medio Oriente, ha visto schizzare i prezzi del cibo del 329%, la Germania comunque del 12%, il Regno Unito del 6,3%. Sono più di 50 le nazioni che dipendono più del 30% dall'esportazione del grano ucraino. Nel mondo, gli Stati più vulnerabili sono ovviamente le nazioni più povere, e parlo soprattutto dell'Africa".

3) Perché la Russia adesso "ce l'ha con noi"

Aumentano "i sentimenti russofobi" in Italia, sui media c'è "un'aperta campagna antirussa". Lo denuncia l'ambasciata di Mosca a Roma in un post su Facebook, pubblicando stralci del rapporto del ministero degli Esteri russo "sulle violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all'estero". "Il lancio da parte della Federazione Russa di un'operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l'Ucraina e proteggere la popolazione civile del Donbass ha avuto un impatto piuttosto forte sulla situazione dei cittadini russi e dei connazionali che vivono in Italia - si legge -. Il rifiuto e persino l'aggressione nei confronti dei rappresentanti della Russia e della diaspora di lingua russa provengono principalmente dai membri della vasta comunità ucraina". Il rapporto ricostruisce tutta una serie di episodi - dal lancio di vernice rossa contro l'ingresso dell'ambasciata a Roma al trattamento riservato a una studentessa russa dell'università di Bologna da parte di un medico, che "ha cacciato la ragazza dall'ufficio, sostenendo che 'non gli piaceva' il presidente russo - fino alla "grande campagna lanciata in Italia contro la cultura russa e i suoi rappresentanti, che ha portato a una serie di sgradevoli incidenti". Primo fra tutti la cacciata dal teatro alla Scala del direttore d'orchestra Valery Gergiev. In maniera vagamente surreale l'ambasciata sostiene poi che "i connazionali sono preoccupati per il limitato accesso ai media russi in Italia e, di conseguenza, per la mancanza di informazioni obiettive sulla politica e sulle azioni della Russia nel quadro dell’operazione militare speciale".

Ma sulla libertà dell'informazione la Russia ha poco da insegnare. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta: "Con la Russia bisogna tenere un canale aperto di dialogo, perché solo la Russia può portarci alla pace, ed è quello che stiamo facendo. Al tempo stesso, però, i nostri mezzi d'informazione non possono prendere lezioni di giornalismo dalla Russia, né tantomeno ricevere minacce. In Italia nessuno sta portando avanti una campagna anti-russa".

4) I campi per gli ucraini dagli Urali alla Siberia

Ci sono migliaia di abitanti di Mariupol in Siberia, cittadini di Kherson in Kamchatka, gruppi del Donbass a Murmansk nella più grande città a nord del Circolo Polare Artico. I russi hanno distribuito gli evacuati dell’Ucraina lungo gli undici fusi orari della Federazione. I più sfortunati, a 8 mila chilometri di distanza da casa. Zelensky li definisce "vittime di un rapimento di massa", Putin "beneficiari di un’operazione di solidarietà". Le testimonianze che Repubblica ha raccolto tra chi è stato costretto a partire e chi ce l’ha fatta a tornare identificano un Sistema, che inizia coi campi di filtrazione, passa per lunghi trasferimenti su treni che non fanno fermate, e si conclude nei Tap, Temporary accomodation point. Gli ucraini ritenuti dai russi "affidabili" possono restare oppure, seguendo criteri privi di logica, vengono spediti in Russia con l’unica certezza di un foglio di carta su cui è indicata una destinazione falsa: è quasi sempre Rostov sul Don, ma poi il treno non si ferma mai lì. I "sospetti" rischiano di finire nelle colonie penali, come la famigerata N°52 di Olenivka.

5) Quali prodotti mancheranno in Russia

Mosca impiegherà anni a bilanciare il crollo dell’import. Presto potrebbero mancare apparecchiature sanitarie, treni e seminconduttori. Il muro che si sta creando tra Russia e Occidente colpirà ad esempio l’alta velocità Mosca-Pietroburgo, con gli elettrotreni Sapsan prodotti da Siemens che non verranno più venduti a Mosca; ci sono dubbi sulla copertura di un sistema sanitario che faticherà a trovare apparecchi per le radiografie o reagenti per gli esami di laboratorio. L'agricoltura dipende per i suoi macchinari dalle importazioni. Le prime assenze vere e proprie, scrive oggi il Sole 24 Ore "si notano tra i prodotti più sofisticati, per le componenti elettroniche bloccate dalle sanzioni di Europa e Stati Uniti. Dove ci si appoggia alle scorte, la preoccupazione riguarda il momento in cui saranno esaurite: ben prima che i vari settori industriali russi riescano a lanciare catene produttive chiamate a provvedere a tutto, dai semiconduttori alla manutenzione degli aerei". Per l’economista russo Vladislav Inozemtsev la Russia nel 2022 va verso una recessione profonda (-14/-18%), ma soprattutto fino al 2024 "non vedo alcun fattore che possa risollevare l’economia – spiega Inozemtsev, direttore del Centro Studi post-industriali di Mosca -, non ci sono stimoli alla crescita. In questi anni la crescita è stata trainata dai consumi, l’economia non si è mai veramente industrializzata come la Cina, la Russia non ha mai creato prodotti hi-tech. L’economia resterà indietro rispetto alle altre, il divario si allargherà".