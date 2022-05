Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi lunedì 30 maggio

Guerra in Ucraina, 5 cose da sapere oggi 30 maggio 2022. L'accordo sull'embargo al petrolio russo non c'è. Perché gli Usa aprono a una tregua. Cosa significa che "i ceceni sono a Severodonetsk". Le armi termobariche radono al suolo il Donbass. Ma quindi Putin non è malato?

1) L'accordo sull'embargo al petrolio russo non c'è

Non c'è alcuna intesa, per ora, in ambito europeo sull'embargo a petrolio russo. L'accordo non si trova neanche su una versione "light" che prevederebbe un'esenzione temporanea per il greggio acquistato via oleodotto (circa un terzo del totale). L'Ungheria, il paese che più di tutti beneficerebbe di questo speciale trattamento, ha riserve. Non sarebbe l'unica. Infatti gli Stati serviti dall'oleodotto "Druzhba" sarebbero molto avvantaggiati e dunque le loro raffinerie avrebbero accesso a un combustibile a costi inferiori. Oggi c'è una nuova riunione dei 27 ambasciatori dell'Ue. L'accordo dell'ultimo minuto è ancora possibile, ma difficile. In tanti si dicono certi che l'intesa non arriverà nemmeno al Consiglio europeo, troppi i nodi tecnici ancora da sciogliere. Dalla bozza di sesto pacchetto di sanzioni presentato un mese fa erano già scomparsi vari punti, come il divieto di trasportare petrolio per le navi europee o il divieto per i cittadini russi di acquistare immobili sul territorio Ue. La nuova proposta di mediazione comprende anche il divieto – per gli Stati beneficiari della deroga – di rivendere il greggio importato dalla Russia via oleodotto e poi lavorato nelle loro raffinerie.

2) Perché gli Usa aprono a una tregua

Una Nato tutt'altro che monolitica, ogni Paese persegue i suoi obiettivi e gli Usa non sembrano disposti a sacrificare l'unità dell'alleanza in Europa per l'Ucraina. L'unità si sta sgretolando. Oggi c'è chi punta al crollo della Russia e chi vuole salvare l'Ucraina senza rompere con Mosca, con diverse declinazioni. Così si possono leggere i recenti slittamenti progressivi di Washington verso una tregua con Mosca con concessioni territoriali da parte di Kiev. Kiev che quindi in quest'ottica per Washington è "importante, la sua causa è giusta, l'aggressione russa imperdonabile. Ma gli apparati americani non sono disposti a sacrificare l'unità del loro informale impero europeo all'unità dell'Ucraina - scrive oggi sulla Stampa Lucio Caracciolo -. Aprendo varchi alla penetrazione cinese oltre che russa nel Vecchio Continente. Non è il caso di farsi trovare con l'Atlantico più largo e troppi europei in libera uscita proprio mentre la competizione con la Cina si riscalda.

3) Cosa significa che "i ceceni sono a Severodonetsk"

Negli ultimi a giorni a Sievierodonetsk, una delle più importanti città a livello strategico nel Donbass, sarebbero stati avvistati reparti militari ceceni: sono uomini specializzati nei combattimenti in ambiente urbano, che hanno partecipato all'assedio durato mesi a Mariupol. Secondo vari analisti si può ipotizzare che la battaglia di Sievierodonetsk diventerà a inizio giugno una delle più aspre e cruente in questa fase del conflitto. Diecimila civili circa sono in trappola: impossibile sapere con certezza se e quanto potranno resistere le postazione di Kiev. Il destino della città appare segnato, e l'Ucraina su questo fronte starebbe pensando a una ritirata strategica. Sulle linee del fronte di Lyman e di Popasna le forze ucraine sembrano tenere. La strategia dell'esercito russo nel Donbass è mutata. Occupazioni a catena di piccoli centri abitati, uno dopo l’altro, grazie alla loro potenza di fuoco superiore. Del resto la regione è fatta così: tanta campagna, poche città, molti paesini. A sud invece Kiev sta lavorando ai primi passi di una nuova contro-offensiva nelle pianure di Kherson, per liberare ulteriori territori finiti sotto controllo russo dopo il 24 febbraio. Ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è uscito per la prima volta da Kiev ed è andato a Kharkiv, città che era stata assediata dai russi e che si è liberata con una controffensiva inattesa.

4) Le armi termobariche radono al suolo il Donbass

Dal Donbass arrivano video che testimoniano l’uso da parte dei russi di armi termobariche, che sono diverse da quelle convenzionali perché proiettano tutt’attorno una miscela incendiaria nebulizzata che rende inutile cercare riparo dentro un edificio o dentro un bunker. I video ripresi dai droni mostrano da lontano le esplosioni delle armi termobariche che devastano i piccoli paesi del Donbass. Si tratta di armi devastanti: i missili termobarici sfruttano l'ossigeno presente nell'aria per generare esplosioni ad alta temperatura. I missili sono conosciuti anche come bomba a vuoto, realizzata con combustibile (idrocarburi) e parti metalliche. La detonazione - in due fasi - è violentissima per via della reazione chimica tra idrocarburi e l'ossigeno atmosferico che si forma e penetra in ogni dove prima di essere innescata. Una bomba letale per chi si trova nel breve raggio, che interessa gli organi interni, e devastante per qualsiasi cosa si trovi nella traiettoria dell'onda d'urto. Del Donbass rischiano di rimanere solo fango e macerie.

Stolz zeigt die russische?? Armee die Vernichtung eines ukrainischen?? Stadtzentrums mit thermobarischen Waffen in nur 8 Sekunden.

Dabei hat @OlafScholz doch ganze 80 Minuten mit #Putin telefoniert?! … pic.twitter.com/RNTzjR5n6S — Julian Röpcke?? (@JulianRoepcke) May 28, 2022

5) Ma quindi Putin non è malato?

"Il presidente Putin appare in pubblico ogni giorno. Si può vederlo sugli schermi, leggere i suoi discorsi, ascoltare i suoi discorsi. Non credo che le persone sane possano distinguere alcun sintomo di malattia in quest'uomo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, intervistato dalla tv francese Tf1, rispondendo ad una domanda sulle voci di una malattia del presidente russo. La salute e la vita privata di Putin sono argomenti tabù in Russia e non vengono quasi mai discussi in pubblico. Per questo è degna di nota la smentita di Lavrov. Nei mesi scorsi vari rapporti sono circolati all'estero secondo cui Putin è gravemente malato, di una non specificata forma di cancro. La guerra in Ucraina è stata così disastrosa per l'esercito russo che molti hanno iniziato a chiedersi cosa abbia portato Putin a sbagliare i calcoli. Alcuni hanno ipotizzato che soffra di un qualche declino mentale.

Ma tre esperti di intelligence che hanno parlato con Business Insider affermano di non dare molto peso alla continua speculazione secondo cui il leader russo stia male, una teoria che non è stata comprovata da alcuna certezza medica. Jeffrey Edmonds, ex direttore per la Russia del Consiglio di sicurezza nazionale ed ex analista militare della CIA, ha detto a Insider che "non vede nulla di veramente credibile" a sostegno dell'idea che Putin non stia bene. Il fatto che molte delle recenti affermazioni sulla salute di Putin provengano dal capo dell'intelligence militare ucraina, che potrebbe ragionevolmente cercare di minare l'autorità del leader russo e seminare discordia nelle sale del Cremlino, offre una buona ragione per dubitare della loro veridicità. Un report di Proekt ha mostrato che ha problemi cronici alla schiena, che è scomparso ripetutamente dalla vista del pubblico per diversi giorni e che a volte ha viaggiato con un'ampia squadra medica. Ma nessuno di questi comportamenti è particolarmente insolito per un autocrate di 69 anni deciso a rimanere al potere per tutta la vita.