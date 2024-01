Putin inizia il 2024 con un attacco missilistico su Kiev e su tutta l'Ucraina

Potenti esplosioni hanno scosso il centro Kiev all'alba di oggi, dopo che l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che diversi missili russi erano diretti sulla capitale. E' il 678esimo giorno dall'inizio della guerra.

Colpite Kiev e Kharkiv

Frammenti di razzi sono caduti in diversi quartieri, compresi edifici residenziali. Il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko ha riferito che un incendio scoppiato in un condominio del quartiere Solomiansky della capitale, in seguito all'esplosione di un missile russo, ha provocato molti feriti. Nella capitale 4 morti e 34 feriti. Colpita anche la città nordorientale di Kharkiv: un morto e almeno 41 feriti. Allarmi aerei sono scattati anche a Kherson e Mykolaiv.

🔴 La #Russia ha lanciato missili balistici su #Kharkiv e #Kiev questa mattina.

Il bilancio a Kharkiv è di 1 morto e 41 feriti.

A Kiev è stata colpita anche the conduttura del gas. Diversi edifici colpiti.@Emergenza24 #guerra #Ucraina #attacco pic.twitter.com/Y2oBSoJdNV — DaniDan (@DanieleDann1) January 2, 2024

"Un missile russo caduto su un villaggio russo"

Uno dei missili russi lanciati verso l'Ucraina avrebbe avuto un malfunzionamento e sarebbe caduto su un villaggio della regione russa di Voronezh, riducendolo quasi in macerie. Il video seguente è circolato su Telegram.

One of the Russian missiles missed whole Ukraine and destroyed large parts of a small Russian village in the Voronezh Region.



Source: https://t.co/5ARXMA96mc#Russia #Voronezh #Ukraine pic.twitter.com/oLGelJR7k7 — (((Tendar))) (@Tendar) January 2, 2024

Ambasciatrice Usa a Kiev: "Fermare Putin ora"

"Putin annuncia il 2024 lanciando missili su Kiev e in tutto il Paese mentre milioni di ucraini sono nuovamente nei rifugi con temperature gelide. Forti esplosioni a Kiev questa mattina. È urgente e fondamentale sostenere l'Ucraina adesso, per fermare Putin ora". Lo ha scritto su X l'ambasciatrice americana a Kiev, Bridget Brink, commentando i pesanti attacchi della Russia contro la capitale ucraina e nel resto del Paese.