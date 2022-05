Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi

Guerra in Ucraina: 5 cose da sapere oggi venerdì 27 maggio 2022. Escalation nel Donbass: l'avanzata di Mosca continua. Dove vengono usati i cannoni italiani. L'ipotesi del conflitto "congelato". Putin alza salari e pensioni ma la crisi economica è pesantissima. "Basta dare soldi alla Russia, la resistenza inizia da ognuno di noi". Il punto a inizio giornata con le ultime notizie.

1) Escalation nel Donbass: l'avanzata di Mosca continua

Secondo Kiev, nel Donbass 40 insediamenti sono sotto attacco nelle regioni di Donetsk e Lugansk, mentre il 90% delle abitazioni di Severodonetsk sono state danneggiate dai bombardamenti russi. A Severodonetsk, città che prima del 24 febbraio aveva centomila abitanti, sono rimasti circa diecimila civili sotto il fuoco dell'artiglieria russa che non dà tregua. Nelle scorse ore le forze armate russe hanno ulteriormente intensificato la pressione militare lungo il fronte orientale del conflitto, mettendo in campo tutti i principali sistemi d'arma a loro disposizione: carri armati, artiglieria semovente, sistemi lanciarazzi e bombardamenti da parte dell'aviazione. Le truppe ucraine negli ultimi giorni hanno dovuto ripiegare lungo postazioni difensive più arretrate, concedendo terreno ai russi. La pace non è mai stata così lontana come in questa fase. A chi gli chiedeva se, parlando con Putin, avesse percepito "spiragli" per la pace, il premier Draghi ha semplicemente risposto "no". Al momento, nessuna delle parti sembra seriamente interessata ai negoziati.

2) Dove vengono usati i cannoni italiani

Su uno dei fronti più caldi dell’est le forze armate ucraine usano i cannoni italiani. Si tratta dei cannoni a lungo raggio FH70 modello Howitzer che il nostro esercito ha donato alle forze armate ucraine a seguito dei tre decreti interministeriali varati dal governo nei mesi scorsi. La conferma arriva dalla pagina ufficiale delle Forze di terra ucraine, dove non mancano varie foto degli FH70: "Stanno già distruggendo il nemico in prima linea - si legge - Grazie al caricatoresemiautomatico, l’equipaggio addestrato può sparare fino a sei colpi al minuto, uno ogni dieci secondi". I proiettili contengono dieci chili di esplosivo. L’FH70 ha un motore Volkswagen 1.7 di cilindrata che alimenta il cannone in modalità combattimento e gli permette di muoversi da solo, per piccoli tratti, a una velocità di 20 chilometri all’ora. Nelle foto pubblicate su Facebook si vedono anche soldati ucraini con indosso giubbotti antiproiettili italiani. L’invio delle armi italiane finisce tra due settimane circa, quando scade il terzo decreto. Non è previsto al momento un quarto pacchetto.

3) L'ipotesi del conflitto "congelato"

Il generale David Petraeus è considerato uno dei più autorevoli esperti di tattiche e strategie militari al mondo. E' stato anche ex direttore della Cia. Oggi dice la sua su come potrebbe finire la guerra in Ucraina: "Un possibile scenario è quello di una continua e sanguinosa guerra di logoramento, ovvero una condizione di costoso stallo in cui si alternerebbero modeste e periodiche vittorie da entrambe le parti, ma senza ottenere significativi risultati sul campo", spiega in una lunga intervista al Sole 24 Ore. C'è anche un secondo scenario, ovvero "che l’Ucraina riesca ad utilizzare l’enorme quantità di armi e munizioni fornite dall’Occidente per ottenere crescenti successi militari, tali da provocare il crollo delle forze militari russe e al ripristino dello status quo dell’area controllata dalle forze russe prima del 24 febbraio. Non è tuttavia da escludere che la Russia possa conseguire ulteriori vittorie sul campo che consentirebbero un rafforzamento del controllo del territorio conquistato rendendo sempre più difficili gli sforzi dell’Ucraina per recuperare il territorio perduto dal 24 febbraio scorso". In sintesi, si può andare verso un conflitto "congelato", anche se con nuove linee di combattimento diverse da quelle definite dopo i combattimenti del 2014-2015 nel Donbass.

4) Putin alza salari e pensioni ma la crisi economica è pesantissima

Il Cremlino per provare a frenare l’impatto dell’inflazione galoppante sulla popolazione che vive da San Pietroburgo a Vladivostok ha ordinato l’aumento del 10% delle pensioni e del salario minimo. L’intervento porterà le prime a 320 dollari al mese, e il secondo a 250 dollari. Un'operazione da 600 miliardi di rubli (10,5 miliardi di dollari) quest’anno e circa mille miliardi nel 2023, ma che poco potrà fare per proteggere il reddito disponibile dall’inflazione. La povertà in Russia secondo alcune previsioni aumenterà al 12,6% quest’anno dall’11% del 2021. Il presidente della Russia poco dopo l'inizio della guerra ha promesso di ridurre la povertà e la disuguaglianza nel Paese e continua a negare che i problemi economici siano tutti legati alla sua «operazione militare speciale» in Ucraina. «La Russia sta diventando un po’ più forte grazie alle sanzioni», ha ribadito ieri. Ma tra propaganda e realtà il divario è sempre più ampio. L’economia russa va spedita verso la peggiore crisi economica dagli anni '90, con una contrazione stimata del Pil che può arrivare al 15%

5) "Basta dare soldi alla Russia, la resistenza inizia da ognuno di noi"

Frans Timmermans, il vicepresidente della Commissione Ue responsabile lo European Green Deal, avverte: "Non ci sono scorciatoie. Un embargo petrolifero aiuta, tuttavia non è un colpo risolutivo. Noi dobbiamo evitare di versare soldi nelle tasche di Putin che si finanzia solo con la vendita di combustibili fossili. Questo deve essere l'obiettivo", dice alla Stampa. E poi aggiunge: "I piccoli passi individuali fatto da 450 milioni di individui possono significare molto. Se tutti riducessero la temperatura a casa di un grado si avrebbe una diminuzione di 10 miliardi di metri cubi nella domanda di gas russo". L'alternativa non risolutiva ma impattante è spingere sui pannelli solari. "C'è una area in cui non servono le autorizzazioni: sono i pannelli solari sui tetti - dice Timmermans - Dobbiamo puntare su questo e chiedere che ogni nuovo edificio commerciale e pubblico debba obbligatoriamente avere i pannelli solari dal 2026. Per le costruzioni private, l'obiettivo è il 2027. Se ci riusciamo, i pannelli sui tetti da soli possono offrire il 25 per cento dell'elettricità di cui abbiamo bisogno".