Guerra in Ucraina: cinque cose da sapere oggi

Guerra in Ucraina: 5 cose da sapere oggi, lunedì 28 marzo 2022. Ucraina come Corea: il nuovo scenario. La caduta di Mariupol è inevitabile? La prima apertura di Zelensky a un compromesso territoriale. L'incubo sabotatori. Contributo di 25-30 euro al giorno per ogni profugo ospitato.

1) Ucraina come Corea: il nuovo scenario

Mosca ha dichiarato che le operazioni militari in Ucraina si concentreranno nella regione a oriente del fiume Dnepr, il corso d'acqua che divide geograficamente in due parti l'Ucraina. E' in quella zona che si starebbero dirigendo le ultime riserve russe di reparti scelti, per cercare di sbloccare lo stallo nell’offensiva. La chiave resta sempre Mariupol, ultimo ostacolo alla manovra per unire il Donbass alla Crimea. Tutte le forze ucraine sono state mobilitate per potenziare le difese della capitale Kiev e di Odessa. I generali di Putin potrebbero sfruttare questo limite per ottenere un successo sul campo: spaccare l’Ucraina, presentandosi al tavolo negoziale con una situazione simile a quella della divisione della Corea settant'anni fa. Il capo dell'intelligence militare ucraina stesso ha avvertito il mondo intero che la Russia sta cercando di applicare quello che chiama lo "scenario coreano", non essendo riuscita a prendere la capitale e deporre il governo legittimo. Kyrylo Budanov afferma infatti che le priorità di Vladimir Putin sono l'Est e il Sud dell'Ucraina, dopo che la sua offensiva si è in gran parte bloccata. Se fosse in grado di collegare quel territorio e creare, appunto, la mezzaluna, dice che Putin proverebbe a imporre una linea di demarcazione che separa quell'area dal resto del Paese.

2) La caduta di Mariupol è inevitabile?

Mariupol è sotto attacco da un mese, interi quartieri sono cumuli di macerie. In maniera lenta ma graduale e costante si stringe la morsa russa sulla città portuale. Le truppe russe sono supportate da forze cecene, esperte nei combattimenti in ambiente urbano, ma sacche di resistenza ucraina sono ancora presenti e attive. Mariupol non è ancora caduta definitivamente, ma l'avanzata appare lenta e inesorabile. Un'eventuale caduta di Mariupol segnerebbe una prima svoltasul terreno dopo un mese di stallo su quasi tuttini fronti per Mosca. La Russia raggiungerebbe un obiettivo strategico importante, ovvero la creazione di un corridoio di terra russo che unisca la Crimea al Donbass, e in tal caso potrebbe spostare uomini e carri armati verso il Donbass, a supporto delle altre truppe che già operano nella regione. Ci sono però incognite enormi, in primis sul reale numero di perdite tra le fila delle truppe russe. Secondo molti analisti militari sarebbe di molto superiori rispetto a quanto riferiscono i bollettini ufficiali del Cremlino.

Immagine: BBC

3) Prima apertura di Zelensky a un compromesso territoriale

Volodymir Zelensky, il presidente dell’Ucraina, rinnova l’invito a Vladimir Putin di vedersi faccia a faccia: "Non potremo fare passi avanti se non ci incontreremo e se non ritirerà le sue truppe, non ci può essere pace senza un cessate il fuoco", ha detto parlando in russo nella prima intervista a giornalisti russi concessa dal 24 febbraio. L’intervista di Zelensky ai media russi aveva subito uno stop preventivo dal Cremlino ma un sito indipendente l’ha pubblicata ed è visibile su You Tube. Ha assicurato che Kiev è pronta a discutere dell’adozione della neutralità e della rinuncia al nucleare, ma il "punto fondamentale" è che tutto il processo deve essere garantito da una terza parte (le ipotesi sono Stati Uniti, Gran Bretagna o Turchia) e sottoposto a referendum interno. Zelensky ha anche detto un'altra cose che potenzialmente potrebbe dare una spinta ai negoziati: "Capisco che è impossibile forzare la Russia a liberare completamente i territori occupati, questo porterebbe a una Terza Guerra mondiale". Di fatto è la prima volta che Zelensky esplicitamente apre a un compromesso territoriale sulle regioni della Crimea, di Donetsk e di Lugansk.

4) L'incubo sabotatori

In Ucraina il timore di sabotatori russi e di collaborazionisti dilaga sempre di più. Come racconta oggi un articolo della Stampa da Ternopil, si guardano con sospetto le persone che scattano foto alle infrastrutture civili e militari, si tengono sotto controllo segni insoliti (croci o frecce) su stabili e o muri, o persone che paiono disorientate.Il timore concreto è che presunti sabotatori, russi o locali, stiano informando le truppe del nemico su obbiettivi da colpire. Basta un dettaglio, un passamontagna tenuto in auto ad esempio, e scattano controlli. Vari attivisti ucraini su Twitter chiedono ai connazionali di non pubblicare foto dei luoghi delle esplosioni, posti colpiti o militari ucraini, visto che i russi potrebbero approfittarne per correggere il fuoco. Due giorni fa Zelensky ha firmato una legge che limita la diffusione di informazioni militari durante lo stato di emergenza. Vietate foto e video dei movimenti dei militari ucraini e i luoghi bombardati, ma anche pubblicare foto o contenuti che riportino i nomi delle strade, le fermate dei trasporti, i negozi e i dettagli riconoscibili di altre strutture civili e militari.

5) Contributo di 25-30 euro al giorno per ogni profugo ospitato

L'ipotesi è quella di un contributo tra i 25 e i 30 euro al giorno per ogni profugo ospitato, in modo da poter pagare i costi aggiuntivi delle bollette e della spesa. In arrivo gli aiuti dello Stato alle famiglie solidali che hanno aperto le porte di casa a più dei due terzi dei circa 72.000 ucraini arrivati in Italia. Negli ultimi giorni arrivano circa 1500 persone nell'arco di 24 ore. Previsto poi un assegno di 5-600 euro al mese per 90 giorni per i profughi che provvederanno autonomamente alla propria sistemazione, un aumento di circa 10 euro al giorno a persona del rimborso per i centri di accoglienza e un contributo una tantum anche per i Comuni. L’ordinanza tanto attesa da famiglie, associazioni del Terzo settore, Comuni e Regioni che stanno sostenendo i costi dell’accoglienza, sarà firmata oggi dal capo del dipartimento di Protezione civile Fabrizio Curcio, alla quale il governo Draghi ha assegnato la gestione dei profughi in fufa dall'Ucraina.