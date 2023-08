Il vertice "segreto" che ha rilanciato la controffensiva ucraina: cosa cambia

Guerra in Ucraina, giorno numero 550. Le forze russe hanno nuovamente lanciato un massiccio attacco aereo sul territorio dell'Ucraina. Intorno alle 3:50 è stato rilevato nello spazio aereo ucraino un gruppo di missili, i razzi hanno cambiato rotta più volte, molte esplosioni si sono udite nella regione di Cherkasy e nella regione di Kiev. Feroci combattimenti nella zona di Krasny Liman, nel Donbass.

Il vertice "segreto" con alti ufficiali Nato

Emerge intanto come a metà agosto ci sia stato un vero e proprio consiglio di guerra in un luogo segreto tra Polonia e Ucraina con la partecipazione, assieme ai vertici militari ucraini, e di alti ufficiali Nato. Un summit informale che avrebbe rilanciato la controffensiva di Kiev: sabato in Crimea un nuovo razzo di fabbricazione ucraina ha distrutto il lanciatore russo del sistema antiaereo S-400 Triumph, un mezzo bellico particolarmente avanzato. Le forze di Mosca avrebbero subito perdite significative sulle isole del delta del fiume Dnipro.

Il quotidiano Guardian ha rivelato che il generale ucraino Valeri Zaluzhnyi, comandante in capo delle Forze Armate di Kiev, avrebbe incontrato il generale americano Christopher Cavoli e l’ammiraglio Tony Radakin, capo delle Forze armate britanniche. C'erano a lcuni dei militari più esperti della Nato nella località segreta al confine polacco-ucraino per incontrare Zaluzhnyi.

Non è stato un incontro "di routine": Zaluzhnyi ha infatti portato con sé tutta la sua squadra di comando nel viaggio di circa centinaia di miglia da Kiev. Lo scopo dell'incontro, che sempre secondo il quotidiano londinese sarebbe durato cinque ore, era quello di contribuire a reimpostare la strategia militare dell'Ucraina: in cima all'ordine del giorno anche i piani di battaglia per l'estenuante inverno a venire. Nessuno dubita più che la guerra inevitabilmente arrivi al 2024.

Da sottolineare la presenza non solo del capo militare della Nato, il generale americano Christopher Cavoli, ma anche dell'ammiraglio Sir Tony Radakin, l'ufficiale militare più anziano della Gran Bretagna, ora riconosciuto a Washington e a Kiev come un attore sempre più importante nell'aiutare l'Ucraina ad affrontare l'invasione russa. L'ansia della Casa Bianca per il fatto che gli Stati Uniti sembrassero direttamente coinvolti nella guerra in Ucraina ha fatto sì che all'omologo di Radakin al Pentagono, il generale Mark Milley, sia stato impedito di recarsi in Ucraina nell'occasione. Ma la Gran Bretagna, il cui esercito è molto più piccolo di quello degli Stati Uniti, non avrebbe tali preoccupazioni.

Che il vertice avesse davvero avuto luogo l'ha confermato lo stesso Radakin, ma solo qualche giorno dopo, su X (l'ex Twitter).

1/2.Following the recent visit to Kyiv, this week I travelled to the Polish/Ukraine border with Comd US EUCOM, General Cavoli. We met Ukraine’s Chief of Defence, General Zalunchny, and his senior team for a 5 hour discussion on the counter-offensive & plans for the winter & 2024. pic.twitter.com/BVPO35DJ9X — Chief of the Defence Staff ?? (@AdmTonyRadakin_) August 18, 2023

Difficile intanto, come, sempre avere un quadro preciso e dettagliato di quanto stia accadendo nel sudest dell'Ucraina. La Russia parla infatti di miglioramento delle posizioni sulla linea del fronte nella zona di Kupyansk, nella Regione di Kharkiv.

Fonti britanniche sono restie nel commentare l'esito dell'incontro al confine. Ma le indicazioni provenienti dall'Occidente sono che la strategia sia parzialmente cambiata in seguito alle ultime discussioni. "Penso che si possa vedere che si stanno concentrando sul fronte di Zaporizhzhia", ha detto un insider al Guardian.

"Le posizioni difensive russe più deboli delle precedenti"

Un nuovo rapporto dell'Institute for the study of War rileva che le forze ucraine sono ora nel raggio d'azione della seconda serie di posizioni difensive russe, proprio a Zaporizhzhia , ma che queste potrebbero essere più deboli delle precedenti, costituite da campi minati e fortificazioni, per mantenere le quali le forze russe avevano dovuto inviare equipaggiamenti e forze significative.

Le posizioni difensive russe ora di fronte alle forze armate ucraine consistono probabilmente in un complesso continuo di fossati anticarro; ostacoli anticarro "denti di drago" e ulteriori campi minati. L'Istituto per lo studio della guerra sottolinea inoltre che la dimensione dei campi minati nelle vicinanze di questa serie di posizioni difensive preparate non è chiara, anche se potrebbero essere minati in misura minore per dare l'opportunità alle forze russe che operano a nord di queste posizioni di potersi ritirarsi.

