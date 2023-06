"I russi sparano sui soldati in fuga dalla controffensiva ucraina"

Un video apparso sui canali social russi mostrerebbe l'esecuzione di alcuni soldati russi in fuga. Come si vede dal video le truppe nelle retrovie sembrerebbe abbiano giustiziato i soldati in fuga dal fronte durante la controffensiva ucraina.

Intanto Kiev rivendica di aver liberto un quinto villaggio nella zona di Zaporizhzhia. Si tratterebbe del villaggio di Novodarivka.

Dall'inizio della controffensiva le forze ucraine avrebbero ripreso il controllo anche di alcuni villaggi nella regione di Donetsk. L'ultimo a essere "liberato" il villaggio di Storozhove. Nelle ultime ore i militari ucraini hanno anche annunciato di aver ripreso il controllo di Blahodatne, Neskuchne e Makarivka, lungo il fiume Mokri Yaly. Sarebbe inoltre fallita una contro-controffensiva russa.

Footage released by the 35th Marine Brigade that reportedly shows a Failed Russian Counterattack earlier today on the Settlement of Storozheve along the Velyka Novosilka Front with at least 1 BMP-2 IFV and 1 T-80BV Tank being Damaged and/or Destroyed during the Attack; this… pic.twitter.com/0vNOTsetlQ