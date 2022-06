Putin firma il decreto: risarcimento da 76mila euro alle famiglie dei soldati uccisi

Soldi per le famiglie dei soldati russi morti nei combattimenti in Ucraina o in Siria. Lo prevede un decreto firmato dal presidente russo Vladimir Putin. I parenti delle vittime riceveranno un risarcimento di cinque milioni di rubli (75.900 euro circa).

"In caso di morte di militari in servizio nella Guardia Nazionale (e) che hanno preso parte all'operazione speciale (in Ucraina) o hanno svolto missioni speciali in Siria, i loro familiari riceveranno un risarcimento di cinque milioni di rubli", si legge Gazzetta ufficiale russa.

Ad aprile, un decreto simile era già stato firmato dal presidente russo per le guardie di frontiera di stanza alla periferia del territorio ucraino, oltre che per i "volontari" morti durante l'offensiva russa in Ucraina. La Guardia Nazionale Russa è stata istituita nel 2016. Responsabile dei compiti normalmente assegnati alle forze antisommossa e alle unità di polizia d'elite, come il mantenimento dell'ordine pubblico, risponde direttamente al capo dello stato russo.

I funzionari russi continuano a mantenere massima riservatezza sul numero di morti della Guardia Nazionale in Ucraina o Siria. A fine marzo, il ministero della Difesa aveva annunciato che 1.351 soldati sono stati uccisi sul territorio ucraino, con esperti e funzionari occidentali che ritengono che il numero reale sia molto più alto.