Guerra in Ucraina: cosa c'è dietro la mini-ritirata della Russia

Che la Russia stia incontrando enormi difficoltà sul terreno non è un segreto, così come il fatto che la guerra lampo sia diventata una guerra di logoramento. In un mese di guerra in Ucraina, Putin ha perso più uomini e mezzi che in dieci anni di guerra in Afghanistan negli anni '80, secondo stime ufficiose. Ieri è arrivata la conferma che due battaglioni russi, sinora schierati a nord della capitale, si sono ritirati in Bielorussia. La nuova strategia di Mosca nella guerra in Ucraina parte da un riposizionamento delle truppe sul terreno. Dopo settimane di combattimenti nella città a nord-ovest della capitale, Irpin, Bucha, Holomel sono tornate sotto il controllo delle forze armate di Kiev. Lì le avanguardie di Mosca sono finite spesso nel mirino e hanno subito perdite pesanti: ora la tattica sembra quella di lasciare le località troppo esposte ai contrattacchi e ai tiri dell’artiglieria. Intorno a Kiev però i russi mantengono le posizioni nel settore orientale e alcuni alcuni capisaldi a sud, da dove possono colpire gli edifici della capitale con proiettili alla termite che provocano vasti incendi.

E' a sud-est che si decidono le sorti della guerra

Tutto lo sforzo militare di Putin si concentra ora nel Donbass. Dato per assodato il fallimento dell'offensiva iniziale per prendere la capitale in pochi giorni, e vista l'impossibilità di un assalto armato verso Kiev (un assedio della capitale sarebbe un bagno di sangue), il mantenimento delle truppe attorno alla città più grande dell'Ucraina (e anche di Kharkiv, la seconda città del Paese), avrebbe ormai il solo scopo di tenere bloccate le forze ucraine, impedendo dunque che queste si muovano verso altri fronti.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine dal canto suo ha affermato oggi che le unità russe nel paese sono rimaste "disorientate" e "indebolite" dopo aver affrontato una dura resistenza da parte delle forze armate locali. "Il comando delle forze di occupazione russe sta cercando di compensare il declino del potenziale di combattimento delle unità nemiche con il fuoco indiscriminato di artiglieria e attacchi con razzi, distruggendo così le infrastrutture delle città ucraine", si legge nell'aggiornamento. Lo stato maggiore ha anche affermato che le forze ucraine stanno continuando a organizzare una difesa efficace in tutto il paese e hanno ripreso due insediamenti - Kamyanka e Topolske - dai russi.

E' però nella zona sudorientale dell'Ucraina che si decidono le sorti della guerra in questa fase. Mosca ha dichiarato qualche giorno fa che le operazioni militari in Ucraina si concentreranno nella regione a oriente del fiume Dnepr, il corso d'acqua che divide geograficamente in due parti l'Ucraina. E' in quella zona che si starebbero dirigendo le ultime riserve russe di reparti scelti, per cercare di sbloccare lo stallo nell’offensiva. La chiave resta sempre Mariupol, ultimo ostacolo alla manovra per unire il Donbass alla Crimea.

La nuova strategia di Mosca

Putin potrebbe ruscire a spaccare l’Ucraina, presentandosi al tavolo negoziale con una situazione simile a quella della divisione della Corea settant'anni fa. Il capo dell'intelligence militare ucraina stesso ha avvertito il mondo intero che la Russia sta cercando di applicare quello che chiama lo "scenario coreano", non essendo riuscita a prendere la capitale e deporre il governo legittimo. Le priorità del Cremlino sono l'Est e il Sud dell'Ucraina, dopo che la sua offensiva si è in gran parte bloccata. Se fosse in grado di collegare quel territorio e creare una sorta di mezzaluna sotto il suo controllo, la Russia potrebbe, secondo vari analisti, fermare quella che definisce "operazione speciale" in Ucraina.

L'offensiva pare procedere solo nel Donbass, per occupare i villaggi rivendicati dalle repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk. Secondo David Petraeus, ex capo delle forze armate usa in Iraq e Afghanistan ed ex capo della Cia non si può escludere "che la Russia si rimetta in sesto, riacquisti impulso nel Sud-Est e possibilmente nel Nord-Est. Quando Mariupol cadrà, come sembra tragicamente destinato ad accadere nonostante la sua eroica difesa, la Russia avrà un porto eccellente per rifornire le truppe nel Sud-Est. Un successo tattico - continua in un'intervista al Corriere della Sera - che risolleverà il morale dei russi e renderà disponibili alcuni battaglioni impegnati in quella durissima battaglia. Ciò favorirà la faticosa avanzata russa nella provincia di Lugansk e forse a Donetsk. Insomma, non si può escludere nulla per ora, nonostante la straordinaria prova degli ucraini e le carenze dei russi".