Il devastante attacco russo al teatro di Mariupol: "Almeno 600 morti"

Dal 24 febbraio a oggi, 4 maggio, le atrocità che solo una guerra può portare con sè sono diventate una triste quotidianità per il mondo intero. Le immagini e le testimonianze che giungono dalle linee di conflitto tra Russia e Ucraina sono inequivocabili: bombe, missili, edifici e strade ridotte in macerie, corpi trucidati e abbandonati in strada, la disperazione sul volto di chi fugge e di chi ci prova ma non ci riesce. Tra i simboli della guerra in Ucraina c'è Mariupol. Giorno dopo giorno ha assunto un'importanza enorme, il suo destino è ancora in bilico. Lo scorso 16 marzo il teatro d'arte drammatica è stato oggetto di un bombardamento russo. Si era parlato di trecento morti. Oggi, un reportage di Associated Press, riaccende i riflettori su quell'attacco: i morti sarebbero almeno 600 morti. Se confermato si tratta del peggior crimine contro l’umanità di questo secolo.

Secondo i cronisti dell'Associated Press l'attacco ha avuto una portata molto più devastante di quanto si pensi. Il nuovo bilancio nasce dall'incrocio di più elementi: i giornalisti di AP ci sono arrivati "attraverso la ricostruzione di un modello 3d della planimetria dell'edificio, rivisto più volte da testimonianze diretti, la maggior parte provenienti dall'interno del teatro, che hanno descritto in dettaglio dove si rifugiando le persone".

Secondo quanto riportato "tutti i testimoni hanno detto che almeno 100 persone erano in una cucina da campo appena fuori, e nessuna è sopravvissuta. Hanno anche detto che le stanze ei corridoi all'interno dell'edificio erano pieni, con circa una persona ogni 3 metri quadrati di spazio libero. Molti sopravvissuti hanno stimato che circa 1.000 persone erano all'interno al momento dell'attacco aereo, ma la maggior parte di chiunque abbia visto la fuga, compresi i soccorritori, era di circa 200".

Se il bilancio di Ap è corretto si tratta, come detto, del peggior crimine contro l’umanità di questo secolo. Già da marzo la Corte Penale Internazionale dell’Aia sta raccogliendo prove per incriminare Putin, i suoi ministri, i generali, i comandanti e i soldati russi sul campo. Ipotesi rilanciata dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, la cilena Michelle Bachelet, la quale ha affermato di aver raccolto "credibili asserzioni" riguardo ad attacchi non convenzionali nei confronti di scuole, ospedali e abitazioni civili.

E il timore, purtroppo è che l'elenco degli episodi sotto esame si allunghi ancora. "Esortiamo la Russia - ribadisce oggi l'Organizzazione mondiale della sanità - a consentire alle persone di lasciare Mariupol e altre aree" dell'Ucraina "in cui i civili sono a grande rischio. E continuiamo a chiedere di porre fine a questa guerra".