Dopo tre mesi di guerra il momento più difficile per l'Ucraina

Tre mesi fa la Russia, intorno alle cinque del mattino, lanciava un'offensiva militare nel Donbass "a sostegno" delle auto-proclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk che Mosca aveva riconosciuto qualche ora prima. Una operazione speciale per "denazificare" l'area aveva dichiarato il presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Oggi dopo 90 giorni di quella che è diventata una guerra sanguinosa, l'esercito ucraino vive indubbiamente il momento più difficile.

Se all'inizio i combattimenti erano estesi a gran parte del Paese e avevano raggiunto anche le regioni più prossime ai confini coi Paesi europei, ora il conflitto si concentra nella regione di Lugansk e in particolare a Sievierodonetsk, nel Donbass, dove le armate russe hanno intensificato l'offensiva. Ora l'occupazione russa si estende su circa 125mila km quadrati di territorio ucraino, circa il 20%: si tratta di parti delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson, Zaporozhye e Crimea.

La trappola del calderone di Severodonetsk

Sievierodonetsk è la più grande città dell'area, strategicamente importante poiché prossima al fiume Donets che, una volta preso, permetterebbe alla Russia di isolare quest'area dal resto dell'Ucraina In questa città da oltre 100mila abitanti le forze russe stanno bombardando da giorni. Secondo gli ultimi report dal fronte le milizie filorusse affiancate da miliziani ceceni e dalle truppe regolari dell'esercito di Mosca sarebbero riuscite a sfondare il fronte ucraino su due assi intorno a Popasna, uno verso Yakolivka, tagliando l'autostrada Bakhmut-Lysychansk, uno da Svitlodarsk. Le truppe russe sono inoltre entrate a Lyman e controllano parte della città. Bakhmut, sede del comando ucraino nel Donbass, rischia di finire in prima linea: se dovesse cadere le truppe ucraine finirebbero accerchiate in quello che è già stato definito il "calderone" di Severodonetsk.

Nella città orientale ora assediata dall'esercito russo sarebbero bloccati oltre quindicimila residenti, nascosti nei rifugi. Come spiegato dal governatore di Lugansk Sergiy Gaidai è troppo pericoloso evacuarli ora.

Fallito il piano di una guerra lampo, l'invasione dell'Ucraina si sta trasformando ogni giorno di più in una guerra strada per strada: il pericolo che si ripeta il livello di distruzione già visto a Mariupol, la città portuale devastata dopo un mese di assedio, è più vivo che mai. Ma le conseguenze del conflitto sono molto più ampie.

In generale i costi umanitari sono enormi: stando al Procuratore generale ucraino, dall'inizio del conflitto 234 bambini hanno perso la vita e 433 sono rimasti feriti. L'Agenzia Onu per i rifugiati avverte che quasi 6 milioni e mezzo di ucraini hanno già lasciato il paese, mentre secondo le ultime cifre dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) oltre 8 milioni di persone sono sfollate in Ucraina. A queste si aggiungono circa 13 milioni di persone bloccate nelle aree colpite o impossibilitate ad andarsene a causa dei rischi per la sicurezza.

Quanto alle conseguenze economiche l'intero meccanismo che regolava la globalizzazione si è bloccato: gli Stati dell'Unione europea hanno al vaglio un sesto pacchetto di sanzioni per imporre un embargo sul petrolio russo, da giorni in stallo però a causa del veto di alcuni Paesi che temono di non trovare fonti di approvvigionamento alternative. Il tema dei prossimi mesi sarà senza dubbio quella alimentare con migliaia di tonnellate di grano destinate ai paesi africani bloccate in porto ad Odessa. Una risalita dei prezzi non è solo nell'ordine delle cose ma appare già da lungo in auge.

Cosa succederà ora? L'azione diplomatica appare in stallo con la Russia che ha bocciato anche il piano di pace italiano che prevedeva una ridefinizione a posteriori dello status dei territori occupati del Donbas. Territori da cui Mosca non appare intenzionata a ritirarsi. La prossima azione negoziale appare sempre più nelle mani della Turchia con Ankara che continua ad alzare la posta per l'adesione della Svezia e Finlandia alla Nato.

Con l'Ucraina sempre più aggrappata all'Europa e all'ombrello difensivo della Nato, la Russia si è spinta ad abbracciare la Cina: il ministro degli esteri di Mosca Serjey Lavrov, ha annunciato in conferenza stampa che Mosca intende "rafforzare i suoi rapporti con la Cina", Paese che non sta mostrando quella "russofobia" che - ha detto Lavrov - si è diffusa in altri Paesi dallo scoppio del conflitto ucraino. Il ministro ha inoltre assicurato che il Cremlino sta prendendo misure per reperire altrove i beni che non può più importare dai Paesi occidentali e che in futuro il Paese stabilirà legami commerciali soltanto con quegli Stati "non legati all'Occidente".