Artem, il giovane campione ucraino ucciso dalle bombe russe

Quando sfidava gli altri, lo faceva per praticare lo sport che amava e in cui eccelleva. Sapeva muoversi, divincolarsi dalle prese e stendere l'avversario. Ma sempre secondo regole e col rigore dei veri atleti. Si è scontrato contro un attacco ingiustificato, senza regole, senza limiti. E' morto sotto il fuoco dei bombardamenti russi Artem Pryimenko, 15 anni, uno dei campioni ucraini under 18 di sambo, arte marziale che tradotta suona "difesa personale senz'armi".

Artem è una delle vittime del raid russo a Sumy, città nel nord-est dell'Ucraina. Stando al governatore di Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, sono 22 i civili uccisi tra lunedì e martedì (7 e 8 marzo). E' morto assieme a suo padre, sua madre, alla nonna e ai due fratellini. Tutta la sua famiglia è stata sterminata. La notizia è stata anche rilanciata su Twitter dal diplomatico ucraino Olexander Scherba, ex ambasciatore dell'Ucraina in Austria