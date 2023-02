L'ex militare russo confessa: "Le nostre truppe hanno torturato gli ucraini"

Prigionieri torturati "ogni giorno, di notte, anche due volte al giorno". Sevizie, fucilazioni, minacce di stupro. È il trattamento riservato agli ucraini dalle forze russe. A dirlo stavolta non è Kiev, ma l'ex ufficiale russo, Konstantin Yefremov. Adesso ritenuto un traditore e disertore dal Cremlino, ha concesso una lunga intervista alla Bbc. Nelle parole di Yefremov il racconto dell'orrore. Racconta la sua versione dell'"operazione speciale" avviata da Putin in Ucraina quasi un anno fa.

Questo il suo racconto riportato dal giornalista Steve Rosenberg. Il 10 febbraio 2022, Yefremov arriva in Crimea a capo di un'unità di sminamento della 42a divisione Fucilieri. La guerra non è ancora scoppiata e a loro viene detto di prendere parte a "esercitazioni militari". All'epoca nessuno credeva che ci sarebbe stata la guerra. Tutti pensavano che fosse solo un'esercitazione. Sono sicuro che nemmeno gli alti ufficiali lo sapevano", spiega. Yefremov ricorda di aver visto le truppe russe apporre segni di identificazione sulle loro uniformi e dipingere la lettera "Z" su attrezzature e veicoli militari. Decide di andare via e comunica la decisione al comandante. "Mi ha portato da un alto ufficiale che mi ha chiamato traditore e codardo - dice - Ho lasciato la mia pistola, sono salito su un taxi e sono partito. Volevo tornare alla mia base in Cecenia e dimettermi ufficialmente. Poi i miei compagni mi hanno telefonato con un avvertimento. Un colonnello aveva promesso di mettermi in prigione fino a 10 anni per diserzione e aveva allertato la polizia".

"Avevo paura di essere messo in prigione", da qui la decisione di non andare via. Il gruppo di Yefremov viene trasferito a guardia di quello che ha descritto come un "quartier generale della logistica" nella città di Bilmak, a nord-est di Melitopol. Lì, ha detto di aver assistito a interrogatori e maltrattamenti di prigionieri ucraini.

"Ho assistito a sevizie e fucilazioni"

"Un giorno ci furono portati tre prigionieri. Uno di loro ha ammesso di essere un cecchino. Sentendo questo, il colonnello russo ha perso la testa. Lo ha colpito, ha tirato giù i pantaloni dell'ucraino e gli ha chiesto se era sposato. 'Sì, ha risposto il prigioniero. 'Allora qualcuno mi porti uno straccio', disse il colonnello. 'Ti trasformeremo in una ragazza e invieremo il video a tua moglie'".

Un'altra volta, secondo lo stesso colonnello ha chiesto a un prigioniero - bendato - di nominare tutti i nazionalisti ucraini nella sua unità. "L'ucraino non ha capito la domanda. Ha risposto che i soldati erano fanteria navale delle forze armate ucraine. Per quella risposta gli hanno fatto saltare alcuni denti". E ancora: "Il colonnello ha puntato una pistola alla fronte del prigioniero e ha detto 'Conto fino a tre e poi ti sparo in testa'. Ha contato e poi ha sparato solo a lato della sua testa, da entrambi i lati. Il colonnello ha iniziato a urlargli contro. Ho detto: 'Compagno colonnello! Non può sentirti, lo hai reso sordo!'".

"Chiedo perdono all'Ucraina"

Alla fine di maggio, tornato in Cecenia, decide di dimettersi. Stavolta per davvero. La conseguenza? Minacce e il licenziamento. Tecnicamente non si è dimesso, ma è stato allontanato. Un gruppo russo per i diritti umani lo ha aiutato a lasciare la Russia."Chiedo scusa all'intera nazione ucraina per essere venuta a casa loro come ospite non invitato con un'arma in mano. Grazie a Dio non ho fatto del male a nessuno. Non ho ucciso nessuno. Grazie a Dio non sono stato ucciso. Non ho nemmeno il diritto morale di chiedere perdono agli ucraini. Non posso perdonare me stesso, quindi non posso aspettarmi che mi perdonino", dice oggi.