Severodonetsk isolata dal resto del mondo: "Costo umano della battaglia è terrificante"

Tutti i ponti verso la città ucraina di Severodonetsk, assediata, sono stati distrutti: lo conferma il governatore locale. Con la città effettivamente tagliata fuori dal resto del mondo, Serhiy Haidai afferma che consegnare rifornimenti ed evacuare i civili è ora impossibile.

Zelensky: "Costo umano della battaglia per Severodonetsk terrificante"

Aspri combattimenti sono in corso nella città orientale, dove funzionari ucraini hanno affermato che i russi hanno preso il controllo di gran parte della zona urbana. Per settimane la cattura di Severodonetsk è stato uno dei principali obiettivi militari della Russia. La presa di Severodonetsk e della vicina città di Lysychansk darebbe a Mosca il controllo dell'intera regione di Luhansk, gran parte della quale è già controllata dai separatisti sostenuti dalla Russia. Le truppe ucraine rimaste in città devono "arrendersi o morire", ha affermato un rappresentante militare dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk filo-russa.

L’esercito russo sta chiudendo in una sacca diecimila ucraini a corto di munizioni. La tenaglia dell’armata tra il Fiume Bilenka — l’Ucraina è piena di corsi d’acqua e aiutano nella difesa — e la strada T1302, che separa la regione del Luhansk dal Donetsk, è stretta. I reparti di Mosca sono stanchi ma ben armati e cingono d’assedio la città gemella Lysychansk, quindi Pryvillia e Borivske. Il "costo umano" della battaglia per Severodonetsk, città strategica nell'Ucraina orientale, è "terrificante", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poiché i russi hanno rafforzato il loro controllo negli ultimi giorni senza però riuscire a prendere completamente questa località "Il costo umano di questa battaglia per noi è molto alto. È semplicemente terrificante", ha detto Volodymyr Zelensky nel suo discorso quotidiano agli ucraini trasmesso su Telegram.

L’esercito russo sta chiudendo in una sacca diecimila ucraini a corto di munizioni. Chi è riuscito a farlo, è fuggito da settimane. Prima del 24 febbraio nella città vivevano 100mila residenti.

La battaglia per Severodonetsk è di fatto una continuazione delle violenze iniziate con l'invasione russa dell'Ucraina nel 2014. Da allora, la regione è stata divisa in territori controllati dal governo di Kiev e dai separatisti sostenuti dalla Russia, con combattimenti prolungati negli ultimi otto anni lungo la "linea di contatto". Dopo che i separatisti conquistarono la città di Luhansk, che era stata la capitale amministrativa dell'oblast di Luhansk, l'Ucraina fece di Severodonetsk la capitale amministrativa. La città aveva una popolazione prebellica di circa 100.000, ora sono rimaste poche migliaia di persone. Il Donbass è conosciuto come il cuore industriale dell'Ucraina e Severodonetsk ospita diverse fabbriche e l'impianto chimico di Azot, uno dei maggiori produttori ucraini di fertilizzanti azotati. Prima della guerra, i fertilizzanti lì prodotti venivano esportati in tutto il mondo. È una delle tre città di cui la Russia ha bisogno per rivendicare la vittoria nel Donbass, ha detto al Washington Post il mese scorso Michael Kofman, direttore del programma di studi sulla Russia presso la CNA

Scoperta nuova fossa comune vicino a Kiev

Gli inquirenti ucraini affermano di aver riesumato sette corpi in una foresta vicino a Kiev, affermanndo che si tratta di civili uccisi dalle forze russe durante l'occupazione rusa dell'area. I corpi sono stati trovati vicini al villaggio di Vorzel, a meno di 10 km da Bucha. In quella città, ha affermato l'Ucraina, le forze russe hanno eseguito sistematiche esecuzioni nel tentativo fallito di conquistare la capitale.

In un post su Facebook, il capo della polizia della regione di Kiev, Andriy Nyebytov, ha dichiarato: "Questo è un altro crimine sadico dell'esercito russo nella regione di Kiev". Uno dei corpi riesumati appartiene ad un uomo di circa 40 anni, in borghese, ha detto Nyebytov. "Ha due ferite. Gli hanno sparato al ginocchio con una pistola. Il secondo colpo è stato alla tempia", ha aggiunto.