Guerra in Ucraina: 5 cose da sapere oggi

Venti giorni di guerra in Ucraina: sul terreno, la situazione è di stallo su quasi tutti i fronti. Proseguono oggi i negoziati tra le due parti ma il conflitto non si ferma. Il capo negoziatore di Kiev, Mykhailo Podolyak, ha parlato di "un processo negoziale molto difficile e crudele" e di "contraddizioni fondamentali", ma anche di uno "spazio per il compromesso". Occhi puntati su Odessa: diversivo o nuova offensiva? Il piano di Mosca per stringere la morsa su Kiev. Come stanno andando i negoziati. Morire per raccontare la guerra. Cosa c'è nel quarto pacchetto di sanzioni. Il punto a inizio giornata oggi, mercoledì 16 marzo 2022.

Guerra Ucraina: 5 cose da sapere oggi

Ecco cinque cose da sapere oggi sulla guerra in Ucraina.

1) Odessa: diversivo o nuova offensiva

Non è chiaro che cosa stia succedendo nel tratto di mare davanti a Odessa, nel sud, dove sono stati segnalati bombardamenti da navi russe. Un diversivo o l’inizio di un’altra pesante offensiva? Ieri la flotta russa si è avvicinata dopo settimane di stallo: tre formazioni navali in movimento verso la costa. Nelle scorse settimane più volte è scattato l’allarme per un possibile sbarco degli invasori, destinato a colpire alle spalle le truppe ucraine che resistono a Mikolaiv. L'eventuale caduta di Mikolaiv prelude secondo tutti gli analisti alla battaglia per Odessa. Circa un milione di persone vive in quel porto cosmopolita sulla costa meridionale dell'Ucraina, doive da centinaia di anni convivono persone di lingua ucraina e russa e minoranze bulgare ed ebraiche. Dopo Mariupol, l'obiettivo di Putin a sud è Odessa, ovvero garantire contiguità territoriale con la Crimea. Ma le immagini analizzate ieri da Navalnews hanno evidenziato uno schieramento particolare: una fila di quattro navi da sbarco che segue un dragamine dirigendoso verso il litorale a oriente di Odessa: proprio dietro la linea difensiva dell’esercito di Kiev che si oppone all’avanzata. Queste unità sono in grado di scaricare direttamente sulla spiaggia quaranta carri armati e circa 1.200 fanti. Odessa è pronta all’assalto. Ci sono mine in mare e sulle spiagge; ovunque sono state costruite postazioni per respoingere i russi e trincee. Secondo molti analisti le manovre della flotta russa davanti alla città servono in realtà solo a tenere impegnate le brigate ucraine lì, a Odessa, ed evitare che convergano su altri fronti di guerra. Un attacco a Odessa si trasformerebbe in un bagno di sangue per gli invasori e per i cittadini. Odessa è ben fortificata e non ci sono forze di terra russe pronte a supportare l'offensiva.

2) Il piano per stringere la morsa su Kiev

Viene confermato uno stallo complessivo sui tutti i fronti principali del conflitto. Le forze russe non conseguono successi rilevanti. La pressione rimane elevata soprattutto su quattro città: Kiev, Kharkiv, Mikolaiv, Mariupol (in quest'ultima città dopo quasi venti giorni di accerchiamento la situazione umanitaria è gravissima). Non lontano da Kiev, truppe russe avrebbero provato a superare il fiume Irpin ma sono state respinte. Ma le forze di Mosca giorno dopo giorno accerchiano la capitale da ovest, nord ed est. Poi potrebbe partire l'assalto finale. Nella mappa seguente le zone dell'Ucraina sotto controllo russo (in rosso) e quelle in cui le forze russe stanno lanciando attacchi senza averne ancora il controllo (in rosso tratteggiato) all'alba del 16 marzo.

Mappa da: Al Jazeera

3) Come stanno andando i negoziati

Le autorità ucraine hanno espresso un "cauto ottimismo" per i progressi compiuti nei negoziati con la Russia, che dopo due giorni di colloqui in videoconferenza sono diventati "più costruttivi", ha detto il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Ihor Zhovkva, citato dall'agenzia di stampa Unian. "Nei primi round la Russia non era intenzionata ad ascoltare la nostra posizione, ma faceva solo degli ultimatum: l'Ucraina avrebbe dovuto arrendersi, lasciare le armi, il nostro presidente avrebbe dovuto firmare un atto di resa", ha affermato?. "Ora la Russia ha cambiato un po' tono", ha aggiunto. La delegazione ucraina, quindi, secondo Zhovkva è ora "cautamente ottimista", ma una svolta può venire solo dai presidenti, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. I negoziati con l'Ucraina sono "difficili", ma il fatto stesso che vadano avanti è "positivo", aveva detto in precedenza il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso di un punto stampa. Il portavoce ha quindi precisato che il governo russo non intende fare previsioni sul loro esito. Il governo di Kiev "non è serio nel trovare una soluzione reciprocamente accettabile" ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un colloquio con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, secondo quanto riferito dal Cremlino.

4) Morire per raccontare la guerra

Altri due giornalisti hanno perso la vita nella guerra in Ucraina, uccisi dal fuoco russo in prossimità di Kiev. Si tratta di Pierre Zakrzewski, un cameramen di Fox News che viveva a Londra e ha coperto conflitti in tutto il mondo per le rete americana; e della reporter ucraina Oleksandra Kuvshinova, che lavorava con lui per il network quando la loro auto è stata colpita nella località di Horenka. Nell'attacco è rimasto gravemente ferito anche Benjamin Hall, 39 anni, giornalista di Fox News con nazionalità britannica e americana, che è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni e ha dovuto subire una parziale amputazione di un arto. Ferito anche un altro giornalista di base negli Stati Uniti, Juan Arredondo, ricoverato in ospedale. Morire per raccontare la guerra al resto del mondo. Si allunga la lista dei giornalisti uccisi in ucraina: nella foto, dall'alto, da sinistra Brent Renaud, Viktor Dudar, Pierre Zakrzewsk; in basso da sinistra Alexandra Kuvshinova e Benjamin Hall, 15 marzo 2022. Sono cinque i reporter o professionisti dell'informazione uccisi a venti giorni dall'inizio del conflitto ucraino, decine i feriti e gli attacchi registrati in ogni parte del Paese, in particolare a Kiev e dintorni, dove la morsa dell'esercito russo si stringe ogni giorno di più.

5) Cosa c'è nel quarto pacchetto di sanzioni

Il Consiglio Ue ha dato via libera al quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina, decise in coordinamento con gli Usa. Le misure includono il divieto di ogni transazione con alcune imprese statali russe operanti in diversi settori, essenzialmente il complesso militare-industriale del Cremlino; il divieto di importare alcuni prodotti siderurgici, cosa che dovrebbe costare alla Russia 3,3 mld di euro di ricavi; il divieto di esportare beni di lusso in Russia dall'Ue, come auto di lusso e gioielli; "per colpire direttamente le élite russe" viene allungata la lista delle persone e delle entità sanzionate; viene infine vietato alle agenzie di rating attive nell'Ue di dare rating alla Russia come emittente e alle società russe, cosa che ostacolerà ulteriormente l'accesso di Mosca ai mercati finanziari. Mosca da parte sua ha imposto una serie di sanzioni nei confronti del presidente Joe Biden, del segretario di Stato Antony Blinken e di altri esponenti dell'amministrazione Usa, in risposta alle sanzioni contro la Russia.