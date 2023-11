Violenta la ex per ore poi la uccide con 56 coltellate: Putin lo arruola nell'esercito

Il presidente russo Vladimir Putin ha concesso la grazia a un uomo, il 27enne Vladislav Kanyus, condannato a 17 anni di reclusione con l'accusa di aver ucciso brutalmente con decine di coltellate la sua ex fidanzata Vera Pekhteleva. Il provvedimento di estinzione della pena sarebbe dovuto al fatto che l'uomo si è arruolato nell'esercito russo per essere inviato a combattere in Ucraina. La denuncia dell'attivista per la difesa dei diritti umani Alyona Popova.

Come spiega Popova il padre di Vera Pekhteleva ha ricevuto una risposta dalla procura che il suo assassino era stato graziato con decreto del presidente Putin. A giugno, conoscenti comuni avevano inviato alla famiglia della vittima fotografie in cui Kanyus, invece di essere dietro le sbarre a scontare la condanna a 17 anni di prigione, posava in mimetica impugnando un'arma.

Secondo quanto hanno appreso i legali della famiglia della vittima, Vladislav Kanyus, originario della città di Kemerovo, in Siberia, era stato rilasciato dal carcere di massima sicurezza di Rostov sul Don per arruolarsi per combattere in Ucraina.

"Con decreto del Presidente della Federazione Russa del 27 aprile 2023 Kanyus V.R. graziato con rilascio il 28 aprile 2023 da ulteriori punizioni e dalla rimozione della fedina penale" si legge nel documento.

L'uomo era stato condannato con l'accusa di aver ucciso l'ex fidanzata con 56 coltellate nel gennaio del 2020. Sul corpo della vittima erano state trovate 111 ferite e prima di morire venne violentata e infine strangolata con una corda di ferro. Le violenze sarebbero andate avanti per tre ore ma la polizia non sarebbe arrivata tempestivamente nonostante le telefonate dei vicini. La madre della vittima ha criticato duramente il provvedimento di Putin in un'intervista a Meduza: "Sono cresciuta in una famiglia dell'intellighenzia, ci è sempre stato instillato un atteggiamento rispettoso verso il Paese in cui viviamo. E, naturalmente, c'era la convinzione che non potessimo essere traditi", ha detto la donna. La Russia recluta detenuti per la guerra in Ucraina concedendo loro in cambio la scarcerazione.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp