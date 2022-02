Crisi ucraina, gli Usa mandano 3mila militari in Europa orientale

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha spiegato che i 3.000 soldati Usa che verranno inviati nell'Europa dell'Est in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull'Ucraina fanno parte degli 8.500 entrati in stato di allerta e che nei prossimi giorni potrebbero esserci annunci di ulteriori spostamenti. "È importante mandare un forte segnale non solo a Putin ma al mondo", ha detto, precisando che il Pentagono non sa "se la Russia abbia preso la decisione" di aggredire l'Ucraina, "ma di certo ha la capacità di farlo".

"L'attuale situazione richiede che rinforziamo la posizione difensiva e di deterrenza sul fianco orientale della Nato".

Come spiegato dagli Stati Uniti circa 2.000 soldati americani saranno inviati in Polonia e Germania, mentre altri 1.000 che fanno parte di uno squadrone attualmente in Germania saranno riposizionati in Romania su "espressa richiesta del governo di Bucarest".

Caccia Raf intercettano 4 aerei militari russi

Caccia Typhoon della Raf hanno intercettato oggi 4 velivoli militari russi che volavano a nord della Scozia. E' quanto si legge sul sito della Bbc. Secondo il profilo Twitter del Defence Correspondent dell'emittente pubblica britannica, Jonathan Beale, si tratta di bombardieri russi Tupolev Tu-95, chiamati 'Bear' dalla Nato, che non sono mai entrati nello spazio aereo del Regno Unito. I datati quadrimotori, risalenti alla Guerra Fredda, si sono poi allontanati. Di fatti simili ne accadono da tempo ma destano una certa attenzione ora con la tensione sempre più alta tra l'Alleanza atlantica e la Russia per la questione ucraina.