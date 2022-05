A 4 anni si mette alla guida dell'auto della madre e si schianta: "Volevo fare un giro"

In Olanda un bambino di quattro anni si è messo al volante dell'auto della madre "per fare un giro". La polizia di Utrecht ha riferito che il piccolo si è schiantato contro due auto parcheggiate sabato, prima di lasciare la scena in pigiama e a piedi nudi. Passanti preoccupati hanno chiamato la polizia dopo averlo visto camminare per strada da solo al freddo. Nessuno è rimasto ferito, e così la polizia su Twitter può permettersi di scherarci su, affermando su Instagram di aver scoperto un "nuovo Max Verstappen".

La polizia ha scritto che il bambino si era svegliato sabato mattina quando il padre era andato a lavorare e aveva preso le chiavi della macchina di sua madre "per andare a fare un giro". Dopo che gli agenti sono stati chiamati a prenderlo, è arrivata la notizia di un veicolo abbandonato nelle vicinanze, che sembrava aver colpito due auto parcheggiate. Il veicolo era intestato alla madre del ragazzo e gli agenti l'hanno chiamata. Il piccolo, molto tranquillo, imitava la guida e continuava a fare gesti per girare il volante. "Ci siamo resi conto a quel punto che il bambino poteva essere l'autista", si legge nel post sui social.