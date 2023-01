Attira i passanti lanciando banconote dall'auto, poi li schiaccia col suv: decine di morti e feriti

Ha lanciato manciate di banconote per attirare i passanti e poi li ha investiti con una incredibile crudeltà. È successo a Guangzhou, metropoli da 19 milioni di abitanti nel sud della Cina. Il fatto lo scorso mercoledì 11 gennaio durante l'ora di punta serale e il bilancio reso noto dalle locali autorità parla di una strage: cinque morti e 13 feriti.

Nei filmati delle videocamere di sorveglianza diffusi online si vede la vettura attraversare a forte velocità affollatissimi incroci nel tentativo di fuggire. I media locali spiegano che la polizia ha poi arrestato un 22enne. Nei video si vede anche l'autista che lanciare yuan dall'auto.

A shocking incident involving an SUV driving into pedestrians in #Guangzhou earlier today left 5 people dead and injured 13. The suspect, a 22-year-old Guangdong male, has now been arrested. Videos circulating on Chinese socials show the incident & aftermath (viewer discretion). pic.twitter.com/TaUJs2Nbvf