Gustavo Petro, l'ex guerrigliero primo presidente colombiano di sinistra

L'ex guerrigliero Gustavo Petro ha vinto le elezioni colombiane ed è diventato il primo presidente di sinistra. Ex combattente della milizia M-19 ha battuto ieri al ballottaggio il magnate populista degli affari e outsider politico Rodolfo Hernández, ex sindaco di Bucaramanga.

''È senza dubbio una giornata storica. Stiamo scrivendo la storia in questo momento. Una nuova storia per la Colombia, per l'America Latina e per il mondo, ha detto Petro dopo la vittoria, parlando di ''festa del popolo''. E su Twitter ha scritto: "Possano tante sofferenze essere attutite dalla gioia che oggi inonda il cuore della patria".

Dopo aver ottenuto il 50,47% dei voti al ballottaggio contro il 47,27% dello sfidante, Petro entrerà in carica a luglio. Nel suo discorso della vittoria ha fatto appello all'unità, dicendo che tutti i membri dell'opposizione saranno accolti al palazzo presidenziale "per discutere i problemi della Colombia". ''Da questo governo che sta nascendo non ci sarà mai persecuzione politica o legale, ci sarà solo rispetto e dialogo'', ha detto, aggiungendo che ascolterà non solo chi ha alzato le armi ma anche ''quella silenziosa maggioranza di contadini, indigeni, donne, giovani''.

Petro, ex sindaco della capitale Bogotà e attuale senatore, si è impegnato a combattere le disuguaglianze introducendo una istruzione universitaria gratuita, riforme pensionistiche e una tassazione più elevata sui terreni improduttivi. Ha anche proposto il divieto a nuovi progetti petroliferi, una cosa che ha spaventato alcuni investitori, sebbene Petro abbia promesso di rispettare i contratti in vigore.

Questa campagna è stata la terza candidatura presidenziale di Petro e la sua vittoria aggiunge la nazione andina a un elenco di paesi latinoamericani che hanno eletto progressisti negli ultimi anni.

La Colombia è alle prese con una bassa fiducia internazionale e un ampio disavanzo commerciale mentre il debito pubblico è raddoppiato al 72% del PIL nell'ultimo decennio. Il petrolio rappresenta quasi la metà delle esportazioni e quasi il 10% del reddito nazionale, ma Petro sostiene che i nuovi progetti dovrebbero essere bloccati per motivi ambientali e per allontanare la Colombia dalla dipendenza dall'industria. Petro ha anche promesso di aumentare le tasse e le royalties per le industrie estrattive e di addebitare ai grandi proprietari terrieri terreni improduttivi. Propone inoltre di raccogliere fino a 3,9 miliardi di dollari con una nuova patrimoniale.

L'attuale presidente Ivan Duque ha twittato di aver chiamato per congratularsi con Petro e hanno programmato un incontro nei prossimi giorni per garantire una transizione armoniosa. Hanno votato circa 22,6 milioni di persone, circa 1,2 milioni in più rispetto al primo turno. Circa il 2,3% degli elettori ha espresso voti di protesta, senza sostenere nessuno dei due candidati.