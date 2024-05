Hackerati i dati di militari e veterani dell'esercito britannico: sospetti sulla Cina

La Cina è sospettata di aver hackerato il ministero della Difesa del Regno Unito nel tentativo di prendere di mira il personale militare. La notizia è stata diffusa dal canale Sky News il 7 maggio e nello stesso giorno le informazioni sono state condivise con i parlamentari britannici. Secondo quanto trapelato, un sistema informatico della difesa, contenente i dati personali del personale militare, è stato compromesso. Il governo UK, in base alle indiscrizioni non farà il nome dell'autore dell'attacco, ma il principale sospettato risulta la Repubblica popolare cinese.

Hackerato il sistema delle buste paga

L'emittente Sky News Uk ha svelato che l'obiettivo era un sistema di buste paga contenente i dettagli del personale in servizio e di alcuni veterani. Si ritiene che nomi e coordinate bancarie siano stati scoperti penetrando il sistema di una società esterna che gestisce le buste paga dei membri dell'esercito, della marina e della Raf (l'aeronautica militare). Questo non risulta collegato direttamente ai principali computer del Ministero della Difesa, che contengono invece informazioni più sensibili. Sarebbe intatto anche il sistema separato che gestisce le buste paga delle forze speciali.

In un numero limitato di casi sarebbero stati accessibili anche gli indirizzi del personale in servizio. L'attacco si ritiene sia stato scoperto diversi giorni fa, ma rivelato solo adesso affinché i funzionari della difesa avessero il tempo di comprendere la portata del problema. Il personale, i cui dati sarebbero finiti nella mani dell'hacker, verrà contattato nei prossimi giorni, mentre i funzionari affermano che finora non risulta perdita di dati. Il ministero ha assicurato che i membri delle forze armate verranno pagati regolarmente. "Nessuno rimarrà senza soldi", ha detto una fonte della Difesa.

La posizione morbida di Sunak

Il quotidiano The Times sostiene che l'attacco aumenterà le domande sulle relazioni tra la Gran Bretagna e la Cina, mettendo pressione sui conservatori affinché adottino una linea più dura con Pechino. Da quando è diventato primo ministro Rishi Sunak avrebbe assunto una "posizione sfumata" nei confronti della Cina, evitando le richieste di classificare il Paese come una minaccia per la Gran Bretagna, invitando invece ad una maggiore collaborazione in materia di crisi climatica. "La Cina sotto Xi Jinping non è un'amica. Bisogna togliere i paraocchi. La nostra strategia verso la Cina ha fallito", ha detto al Times Luke de Pulford, capo dell'Alleanza interparlamentare sulla Cina. Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che "si oppone fermamente e combatte ogni forma di attacchi informatici" e "rifiuta politicamente l'uso di questo problema per diffamare altri Paesi".

La visita di Xi in Europa

La notizia arriva mentre il presidente cinese Xi Jinping è in visita in Europa. Ha fatto la prima tappa in Francia, dove è stato accolto sia dal presidente transalpino Emmanuel Macron che dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il trio si è soffermato sulle questioni commerciali inerenti le esportazioni di veicoli elettrici cinesi. Xi ha avvertito che "il mondo oggi è lungi dall'essere calmo". In merito alla guerra in Ucraina, il capo di Pechino ha ribadito la sua amicizia "senza limiti" con il presidente Putin, affermando: "Siamo contrari al fatto che questa crisi venga utilizzata per scaricare le responsabilità su un Paese terzo e usata come incitamento ad una nuova guerra fredda". Nel 2022 il Regno Unito si è offerto di addestrare 19mila membri del personale dell'esercito ucraino sul suo territorio. Il viaggio di Xi Jinping proseguirà in Ungheria e in Serbia, due Paesi con relazioni molto strette sia con Mosca che con Pechino.

Precedenti di "guerra ibrida"

Non si tratta del primo caso in cui la Repubblica popolare viene accusata di attacchi hacker e di altre forme di "guerra ibrida". Lo scorso anno il Times rivelò che una spia cinese aveva utilizzato il sito di networking aziendale LinkedIn per tentare di persuadere migliaia di funzionari britannici a rivelare segreti di stato. Nel 2022 il Ministero della Difesa Uk ha rivelato che la Cina aveva contattato online dozzine di ex piloti della RAF per fare offerte di lavoro. In particolare si sarebbe rivolta a militari che avevano pilotato aerei da caccia F-35 di quinta generazione, Typhoon ed elicotteri da caccia sottomarini. Lo stipendio offerto sarebbe stato di circa 270mila dollari per addestrare l'esercito cinese.