Hamas abbandona il tavolo delle trattative con Israele che prepara l'attacco a Rafah

Fumata nera nella trattativa per la liberazione degli ostaggi e per un auspicato cessate il fuoco tra Hamas e Israele. Secondo le ultimi indiscrezioni infatti Hamas avrebbe abbandonato il tavolo negoziale.

"Abbiamo deciso di sospendere i negoziati per un cessate il fuoco dopo essersi consultati con il resto delle fazioni palestinesi": lo dice una fonte di Hamas a Skynews Arabia. "La decisione è di rinviare il ritorno della delegazione negoziale al Cairo in attesa di resoconti sugli sforzi dei mediatori", riporta Skynews su X. La leadership del movimento avrebbe ricevuto una richiesta da parte egiziana "di evitare un'escalation militare e di dare la possibilità di contenere la crisi", ma di fatto la trattativa registra, ancora una volta, un nulla di fatto.

La notizia arriva come una vera e propria doccia fredda dopo che per tutto il weekend si era parlato di un accordo "possibile" fra le due parti. A pesare sembra esserci la decisione del governo israeliano di non procedere fine all'azione militare contro il gruppo terroristico palestinese e l'intenzione di entrare a Rafah. Un ipotesi sulla quale non sono le organizzazioni umanitarie, ma anche il governo americano, pone molti dubbi. Il rischio è quello di nuovi massacri di civili.

Nel frattempo Israele sta già evacuando l'enclave in vista dell'attacco annunciato a giorni. Le autorità israeliane stanno infatti invitando tutti a lasciare la città palestinese. Il gabinetto di guerra israeliano ha approvato ieri sera all'unanimità l'operazione a Rafah, di cui l'esercito ha preparato i piani. Lo hanno riferito i media secondo cui, una volta evacuata la popolazione in un'azione definita dall'Idf "limitata e temporanea", l'operazione militare dovrebbe cominciare entro pochi giorni. "Se Hamas accetterà un accordo" i preparativi per l'attacco a Rafah "potrebbero essere fermati", ha detto però, citato da Ynet, un alto funzionario israeliano aggiungendo che tutto "è reversibile".