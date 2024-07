Hamas dice "sì" al negoziato sugli ostaggi anche senza tregua

Novità importanti dalla guerra tra Israele e Hamas in Medio Oriente. Un alto funzionario del movimento islamico ha dichiarato all'AFP che Hamas sarebbe pronta a discutere un accordo sul rilascio degli ostaggi e la fine della guerra a Gaza anche senza "un cessate il fuoco completo e permanente" nella Striscia di Gaza.

In pratica Hamas sarebbe pronto "a bypassare" quel passaggio "mentre i mediatori qatarini si sono impegnati a far sì che finché i negoziati sui prigionieri proseguono, anche il cessate il fuoco continuerà".

"Hamas ha chiesto l'accordo di Israele per un cessate il fuoco completo e permanente come condizione prima di negoziare. Questo punto è stato superato poiché i mediatori si sono impegnati a far sì che finché i negoziati sono in corso, il cessate il fuoco rimanga in vigore", ha dichiarato il funzionario di Hamas.

Nove mesi di guerra, manifestazioni in tutto Israele

A nove mesi dal feroce attacco di Hamas in tutte le città di Israele sono state organizzate manifestazioni di protesta per chiedere elezioni anticipate e un accordo per il ritorno di tutti gli ostaggi. In prima fila il movimento pro-democrazia per chiedere lo scioglimento della Knesset, il Parlamento israeliano.

"Stop Israel", "Svegliatevi, il Paese vale più di questo", "Nove mesi di fallimento assoluto" o "C'e' sangue sulle vostre mai", sono solo alcini degli altri slogan urlanti dai manifestanti che attribuiscono ai membri del governo la responsabilità della morte di oltre 1.600 israeliani in nove mesi, tra le vittime del 7 ottobre e i soldati caduti a Gaza. Su di loro pesa anche la sorte dei 116 ostaggi ancora detenuti nell'enclave palestinese.

Appuntamento finale davanti alla residenza di Netanyahu a Gerusalemme, dove si riuniranno i parenti dei 251 ostaggi presi da Hamas il 7 ottobre scorso.