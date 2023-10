Hamas ha usato armi nordcoreane per attaccare Israele

Il gruppo terroristico di Hamas avrebbe a disposizioni armi nordcoreane, utilizzate già sin dall'attacco contro Israele lo scorso 7 ottobre. Sebbene Pyongyang neghi un sostegno diretto ad Hamas, sono emerse video e immagini che suggeriscono l'utilizzo da parte delle milizie di Hamas di armi di fabbricazione nordcoreana, inclusi i lanciarazzi F-7, un'arma a spalla usata contro i veicoli corazzati. Sembrano i lancirazzi Rpg di origine sovietica, ma hanno un particolare che li differenzia: l'arma nordcoreana presenta una banda rossa attorno alla testata dei proiettili esplosivi. Non solo. Questo tipo di lanciarazzi a una sola testata può essere ricaricato rapidamente, divenendo così preziosa per le forze di guerriglia che vogliono colpire e abbattere veicoli pesanti. La presenza dell'F-7 è stato documentata in Siria, Iraq, Libano e nella Striscia di Gaza.

A confermare l'uso delle armi nordcoreane da parte dei militanti di Hamas sono anche i video di propaganda che lo stesso gruppo terroristico ha diffuso dopo l'attacco di Israele. Nel filmato, i combattenti compaiono con il missile anticarro guidato nordcoreano Bulsae. I miliziani di Hamas hanno usato contro Israele anche il fucile autocaricante Type 58, una variante del Kalashnnikov, sempre di produzione nordcoreana.

Come arriverebbero le armi nordcoreane ai miliziani di Hamas? La rotta delle armi che da Pyongyang arriva alla Striscia di Gaza passa attraverso l'Iran o il Libano. Qui, infatti, gli equipaggiamenti militari che arrivano alle organizzazioni militari palestinesi corrono attraverso gli arsenali dell'Iran e degli Hezbollah libanesi. Ma non è una rotta nuova. Basti pensare che nel dicembre 2009, le autorità thailandesi hanno bloccato un aereo cargo nordcoreano che trasportava 35 tonnellate di armi convenzionali, inclusi razzi e granate, mentre faceva scalo per il rifornimento di carburante in un aeroporto di Bangkok. Armi che erano dirette in Iran. Secondo fonti mediatiche sudcoreane, ci sarebbe un accordo "triangolare" che permetterebbe di fare arrivare le armi a Hamas e Hezbollah attraverso Teheran, maggior fornitore nell'attuale conflitto israelo-palestinese.

Hamas e Pyongyang, infatti, intrattengono relazioni da decenni. Oltre alle affinità politico e ideologiche, l'interesse nordcoreano è quello di sostenere la campagna di attentati contro gli Stati Uniti e i loro alleati. C'è anche un aspetto economico: il Paese guidato da Kim Jong Un ha bisogno di ottenere valuta pregiata, come dollari ed euro, che i terroristi mediorientali sono pronti a versare subito e in contanti. I forti legami tra Hamas e Pyongyang sono confermate dalla posizione del leader nordcoreano Kim, che in giorni ha difeso Hamas, accusando Israele di provocare un'escalation "determinata dalle sue incessanti azioni criminali contro il popolo palestinese".

