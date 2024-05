Khamenei incontra il leader di Hamas Haniyeh: "Eliminazione di Israele possibile"

La guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha incontrato a Teheran il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, giunto in Iran per i funerali del presidente, Ebrahim Raisi, morto domenica in un incidente in elicottero