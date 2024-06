Hamas ha ordinato di uccidere ostaggi se arrivano i soldati israeliani a salvarli

I leader di Hamas hanno dato ordini ai miliziani che controllano gli ostaggi a Gaza di sparare ai prigionieri se pensano che le forze israeliane stiano arrivando a salvarli. A distanza di due giorni dalla liberazione dei quattro ostaggi israeliani nelle mani del gruppo terroristico palestinese in un'operazione a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, emergono nuovi dettagli sulla gestione della loro prigionia. A darne notizia è il quotidiano statunitense New York Times, che cita funzionari israeliani.

Il massacro per liberare gli ostaggi israeliani: il rimbalzo delle responsabilità

Secondo la ricostruzione del giornale statunitense, lo scorso 8 giugno se sono morti degli ostaggi nel blitz che ha salvato quattro israeliani sarebbe per opera di Hamas e non a causa del raid di Tel Aviv. Con le dichiarazioni dei funzionari di Tel Aviv affidate alla testata newyorkese, le Forze di difesa israeliane (Idf) si smarcano dalle accuse mosse dal gruppo terroristico palestinese secondo cui tre ostaggi sarebbero stati uccisi da attacchi aerei israeliani. Al momento, però, non ci sono conferme né da parte di Israele, né da parte degli Stati Uniti che l'8 giugno alcuni dei rapiti abbiano perso la vita.

L'unica conferma che arriva dal blitz sembrerebbe quella che gli ostaggi siano trattenuti in case e non nei tunnel costruiti da Hamas, come si pensava all'inizio della guerra. Durante i mesi, però, gli ostaggi vengono spostati più volte per renderne difficile rintracciarli. Perché è sui rapiti che si sta svolgendo un'altra guerra, con Israele determinata a riportarli a casa e Hamas a usarli come merce di scambio, scrive il giornale americano. E ora Hamas potrebbe decidere di cambiare tattica spostando nei tunnel gli ostaggi rimasti.

A oggi, Israele ha salvato sette ostaggi, ma la realtà è che da quando è iniziata la guerra altri ostaggi sono morti, sia nei combattimenti sia per mano di Hamas. Israele ha recuperato molti più corpi privi di vita che ostaggi vivi. I funzionari americani e israeliani ritengono che le operazioni di salvataggio costituiscano un'eccezione e che solo attraverso mezzi diplomatici la maggior parte degli ostaggi rimasti potrà essere riportata a casa. I funzionari americani stanno facendo pressioni su Israele e Hamas affinché accettino un accordo che prevederebbe la restituzione degli ostaggi come parte di una tregua.

"Bisogna ricordare che il rilascio dei quattro ostaggi è un risultato tattico che non cambia l'aspetto strategico", ha detto al New York Times Avi Kalo, tenente colonnello che un tempo dirigeva un dipartimento di intelligence militare che si occupava di prigionieri di guerra e persone scomparse. ''Hamas ha ancora decine di ostaggi, la stragrande maggioranza dei quali, se non tutti, non verranno rilasciati durante le operazioni, ma potranno essere salvati solo come parte di un accordo di cessate il fuoco'', ha sottolineato.

Per liberare i quattro ostaggi israeliani, Tel Aviv avrebbe commesso un vero e proprio massacro nel campo profughi urbano di Nuseirat. Secondo fonti di Hamas nella complessa operazione dell'Idf sono stati uccisi 274 persone - rispetto alle 210 riportate il giorno dell'operazione - mentre 698 civili sono rimasti feriti. Difficile confermare i numeri. Israele parla di un centinaio di vittime, tra cui molti civili di cui però dice di non poterne indicare quanti.

Il consigliere per la Sicurezza degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha confermato il coinvolgimento di civili, senza però precisare o confermare i numeri forniti dalle due fazioni. La ricostruzione dell'operazione permette di comprendere le caratteristiche dell'assalto israeliano e del perché abbia causato questo numero di morti. I video dell'attacco mostrano elicotteri sganciare missili su centri densamente abitati e nelle vicinanze di un mercato affollato. Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato che l'operazione di salvataggio degli ostaggi era stata pianificata da settimane ed è stata condotta congiuntamente dall'esercito con unità d'elite della polizia e dei reparti di intelligence dello Shin Bet.

Il pressing degli Stati Uniti per una tregua

La situazione nell'enclave palestinese, a otto mesi dall'inizio del conflitto, è tragica. Il pressing diplomatico per arrivare a un cessate il fuoco si intensifica da parte degli Stati Uniti, con un appello per un voto del Consiglio di Sicurezza Onu su una tregua e con un tour di Antony Blinken nella regione. Nella giornata del 10 giugno, il segretario di Stato americano è arrivato in Egitto per poi proseguire il suo ottavo tour diplomatico in Israele, Giordania e Qatar dallo scoppio della guerra. Qui Blinken spingerà Israele e Hamas a raggiungere un accordo per una tregua a Gaza.

Il gruppo terroristico palestinese ha insistito per una tregua permanente e per il completo ritiro israeliano da tutte le parti di Gaza, richieste che Israele ha fermamente respinto. L'arrivo di Blinken è stato preceduto da un ulteriore bombardamento notturno su Gaza da parte delle forze israeliane, mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu deve affrontare il dissenso interno con le dimissioni del membro del gabinetto di guerra Benny Gantz. Washington ha presentato un progetto di risoluzione alle Nazioni Unite, chiedendo un "cessate il fuoco immediato con il rilascio degli ostaggi" dopo che per mesi gli Stati Uniti sono stati criticati per aver bloccato diverse bozze che chiedevano la fine dei combattimenti.

La spinta per un accordo promossa del presidente Joe Biden non è riuscita finora a produrre risultati tangibili e il raid delle forze speciali israeliane che ha portato alla liberazione dei quattro ostaggi allontana la prospettiva di una tregua.