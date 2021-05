Decine di morti nel primo giorno di guerra tra Israele e Gaza: colpita anche Tel Aviv

Un edificio di almeno 12 piani è stato colpito durante gli attacchi israeliani in un quartiere residenziale di Gaza City. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui la struttura è collassata a terra. Secondo la stessa fonte prima dell'attacco i residenti erano stati avvisati più volte di lasciare il palazzo. Inoltre il primo colpo sparato è stato un piccolo missile che ha provocato pochi danni sul tetto, avvertendo i residenti che presto sarebbe arrivato un attacco più forte, secondo la tecnica del "roof-knocking" (bussare sul tetto).

"Nel palazzo - secondo il portavoce militare Hidai Zilberman - c'erano comandi di organizzazioni terroristiche". A quanto si apprende, all'interno dell'edificio si trovavano gli uffici di alcuni membri di Hamas. Non si sa ancora se all'interno si trovavano persone.

10 bambini fra i 28 morti a Gaza per i raid

Non si ferma l'escalation di violenza tra Israele e la Striscia di Gaza: al lancio di centinaia di razzi da parte di Hamas e Jihad islamica, lo Stato ebraico ha risposto con più di cento raid contro l'enclave palestinese, che hanno fatto finora 28 morti, tra cui 10 bambini e una donna, e oltre 150 feriti. In Israele due donne sono state uccise da razzi caduti su Ashkelon. Sempre ad Ashkelon, un razzo è caduto su una scuola vuota. Nel mirino anche Ashdod, città a 40 chilometri da Gaza, colpita per la prima volta da quando è cominciata questa escalation.

Hamas lancia razzi su Tel Aviv

Finora da Gaza sono stati lanciati 480 razzi verso Israele. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui 200 sono stati intercettati dal sistema anti-missili Iron Dome. 150, lanciati da Gaza, sono esplosi all'interno del territorio della Striscia.

Hamas aveva minacciato di lanciare razzi su Tel Aviv, e dopo la distruzione della Hanadi Tower, da Gaza City sono partiti oltre un centinaio di razzi diretti verso la capitale israeliana.

Razzi intercettati per la gran parte del sistema di difesa aerea israeliano Iron dome ma si registrano esplosioni e feriti. Un razzo ha colpito la città di Holon, a sud di Tel Aviv, ferendo diverse persone, tra cui una in modo grave.

Multiple interceptor missiles fill the sky as 130 rockets launched by Palestinian militant factions target Tel-Aviv and its surroundings. #Israel #Gaza pic.twitter.com/OHwfnOxQSD — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 11, 2021

Iron Dome interceptors can be seen from Ben Gurion airport. #Israel #Gaza pic.twitter.com/4aWGrVlPdS — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 11, 2021

A fire in Ashkelon from a direct hit by a rocket from #Gaza. #Israel @yoavzitun pic.twitter.com/vJ8FPY7y1J — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 11, 2021