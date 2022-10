Lo scacchista prodigio accusato di aver barato 100 volte

Quello che per tutti era divenuto uno dei giocatori di scacchi, potrebbe invece aver ingannato oltre cento avversari, utilizzando con tutta probabilità un software durante le partite online. A finire nel mirino delle accuse è Hans Moke Niemann, scacchista prodigio di 19 anni, che lo scorso mese aveva battuto il numero uno al mondo, il norvegese Magnus Carlsen, che proprio dopo la sconfitta con il giovane statunitense aveva sollevato dei dubbi sulla regolarità del suo comportamento.

Ad indagare sui match di Niemann è stata Chess.com, la piattaforma più popolare al mondo che ospita 90 milioni di giocatori e miliardi di partite online, che ha analizzato le partite giocate dal 19enne. Secondo la conclusione del report, lo statunitense ha "probabilmente ricevuto assistenza illegale in più di cento partite online". Il sospetto degli investigatori è che Niemann sia stato aiutato, da un software o un coach, tramite un vibratore ad impulsi, in grado di inviare dei segnali percepiti soltanto dal diretto interessato. Nelle interviste post gara il 19enne si è sempre difeso, ma non è mai riuscito a spiegare in maniera convincente la strategia utilizzata per vincere la partita.

Magnus Carlsen su Twitter aveva commentato la vicenda: "Credo che gli imbrogli negli scacchi siano un grosso problema e una minaccia esistenziale. Credo anche che gli organizzatori e tutti quelli a cui sta a cuore il gioco debbano potenziare le misure di sicurezza e i sistemi per scoprire chi gioca in modo scorretto". Il 19enne, in passato, aveva ammesso di aver utilizzato qualche escamotage scorretto quando aveva 12 e 16 anni, ma di non aver ripetuto questi comportamenti in futuro. In seguito all'indagine la piattaforma Chess.com ha deciso di escludere Niemann dal prossimo torneo.