Era scomparso da una settimana: lo trovano fatto a pezzi in un freezer

Orrore in Thailandia: il corpo smembrato di un imprenditore tedesco, Hans-Peter Mack, è stato trovato dentro un frigorifero in una casa a Pattaya, nel sud del Paese. L'uomo era scomparso da una settimana e le autorità locali stavano indagando sui contatti del 62enne, prima del macabro ritrovamento. Il capo della polizia di Nong Prue ha reso noto che il ritrovamento è avvenuto alle 23.30 di ieri, lunedì 10 luglio: gli agenti sono riusciti a rintracciare il cadavere dopo aver analizzato delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Nel frattempo, dai conti bancari della vittima, è scomparsa una grossa somma di denaro.

La polizia ha individuato diverse persone sospette, di nazionalità thailandese e tedesca. Un caso di persona scomparsa conclusosi nel più macabro dei modi: la polizia ha trovato il corpo del 62enne tagliato in diversi pezzi e riposto all'interno del freezer. Nella casa sono stati rinvenuti anche diversi attrezzi da lavoro, utilizzati con tutta probabilità dall'assassino per fare a pezzi il cadavere.

Il mistero era iniziato lo scorso 4 luglio, quando la moglie 24enne di Mack ne aveva denunciato scomparsa dell'uomo, che non era rientrato a casa dopo un incontro di lavoro. Dopo una settimana di indagini la svolta è arrivata grazie alle riprese di alcune telecamere di sicurezza, che hanno filmato alcune persone intente a caricare il congelatore su un camioncino, per poi portarlo nell'abitazione in cui è stato rinvenuto, che risultava affittata da un amico tedesco della vittima.

Al momento la polizia thailandese ha fermato un uomo tedesco di nome Olaf e la sua compagna, entrambi era soci di Mack e vivevano in quell'appartamento. Anche una terza persona di nazionalità tedesca è stata interrogata, ma secondo gli investigatori potrebbero essere coinvolti anche dei cittadini thailandesi. Prima di trovare il cadavere, i poliziotti avevano rinvenuto l'auto della vittima, una Mercedes-Benz E350, abbandonata in un parcheggio. Sui sedili del mezzo, sul volante e sul cruscotto, sono state trovate tracce di candeggina: "C'era l'intenzione di distruggere le prove - ha commentato il generale maggiore Theerachai Chamnanmor, che ha condotto le indagini - Dettagli che ci hanno fatto capire che la scomparsa di Hans-Peter Mack era sospetta".

La famiglia di Mach aveva offerto una ricompensa pari a 3 milioni di baht thailandesi, pari a quasi 80mila euro, a chiunque avesse fornito informazioni utili per trovare sano e salvo l'imprenditore tedesco. Purtroppo, la sua scomparsa era soltanto un modo per nascondere un efferato omicidio.

