Harry e Meghan coinvolti in un incidente d'auto inseguiti dai paparazzi

Il principe Harry e la moglie Meghan sono rimasti coinvolti stradale "quasi catastrofico" di ritorno da New York dove la duchessa ieri sera aveva ricevuto un premio. La coppia era inseguita dai paparazzi. Secondo il portavoce, che ha dato la notizia, l'inseguimento è durato oltre due ore e ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto, pedoni e due agenti della polizia. Con loro viaggiava la madre di lei, Dora.

Incidente per Harry e Meghan: le ultime notizie

Le immagini apparse sui social hanno mostrato Harry, Meghan e sua madre, Doria Ragland, in taxi. "La scorsa notte, il duca e la duchessa di Sussex e la signora Ragland sono stati coinvolti in un quasi catastrofico inseguimento in macchina per mano di un gruppo di paparazzi molto aggressivi", ha detto il portavoce in una nota: "Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato più collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del NYPD (dipartimento di polizia di New York)".

Harry e Meghan si sono dimessi dai loro ruoli reali nel 2020 e si sono trasferiti negli Stati Uniti in parte a causa di quelle che hanno descritto come intense molestie mediatiche. Il principe ha a lungo parlato della sua rabbia per l'intrusione della stampa che incolpa della morte di sua madre, la principessa Diana, che è stata uccisa quando la sua limousine si è schiantata mentre si allontanava dall'inseguimento dei paparazzi a Parigi.

Doria led Prince Harry and Meghan Markle’s exit from the Ziegfeld Ballroom in New York tonight! ? @Daily_Express @ExpressUSNews pic.twitter.com/jLQFLDOMTN May 17, 2023

Prima della scorsa notte che ha visto di nuovo protagonista Meghan dopo settimane di silenzio, Harry è stato silente presenza all'incoronazione del padre Re Carlo a Londra. Una presenza scomoda quella del duca a Westmister, trattandosi della prima apparizione pubblica al fianco dei reali da quando ha criticato la sua famiglia nel suo controverso libro di memorie "Spare". A lui è stato assegnato un posto in terza fila nell'abbazia di Westmister, due file dietro suo fratello, il principe di Galles. Appena finita la cerimonia Harry è tornato in California con un volo della British Airways così da tornare dalla sua famiglia.