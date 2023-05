Il camper prende fuoco: turista muore carbonizzata, il fidanzato si salva

La vacanza in Turchia si è trasformata in tragedia per una coppia di turisti britannici. Una donna di 54 anni, Hayley Louise Pearce, ha perso la vita nel violento incendio che ha devastato il camper in cui si trovava insieme al fidanzato. Il dramma è avvenuto nella città portuale di Bodrum: la coppia si è svegliata quando le fiamme avevano già avvolto il mezzo e non sono stati in grado di raggiungere una via di fuga. La 54enne è rimasta intrappolata e le fiamme non le hanno lasciato scampo, il compagno è rimasto gravemente ferito ma è riuscito in qualche modo a sfuggire alla morte.

Come mostrano le immagini condivise sui social dai media locali, il camper della coppia si è trasformato in una vera e propria palla di fuoco: quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, del mezzo non rimaneva che lo "scheletro". Il corpo senza vita di Hayley Louise Pearce è stato recuperato e portato all'obitorio del Mugla Forensic Medicine Institute per l'autopsia. Secondo una prima ricostruzione riportata dai quotidiani turchi, a generare l'incendio sarebbe stata una stufa elettrica difettosa: le autorità locali hanno avviato delle indagini ufficiali per individuare le cause del rogo ed eventuali responsabilità.