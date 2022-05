"Hedgehog": cosa sappiamo sull'esercitazione Nato con 15mila soldati al via oggi

Al via una delle più grandi esercitazioni mai realizzate dalla Nato nella storia dei paesi baltici. È previsto per oggi l'inizio della manovra, nome in codice Hedgehog - letteralmente "riccio" in inglese -, che si svolgerà in Estonia nelle prossime due settimane e coinvolgerà circa 15mila soldati provenienti da dieci paesi, compresi Regno Unito, Stati Uniti e gli attuali non-membri Finlandia e Svezia, che stanno presentando la domanda di adesione all'Alleanza atlantica.

"Hedgehog": l'esercitazione Nato da oggi in Estonia

Si tratta di esercitazioni Nato su larga scala, pianificate alcuni mesi prima dell'invasione russa dell'Ucraina, che si svolgono in un momento di forte aumento della tensione tra Nato e Mosca e hanno un significato simbolico e strategico per i paesi baltici, perché finalizzate a testare la loro capacità di rispondere a eventuali incursioni nemiche. Adesso che la tensione nel cuore dell'Europa è ai livelli d'allerta, l'esercitazione Hedgehog può essere vista come una prova muscolare dell'organizzazione militare del trattato dell'Atlantico del nord.

Nel frattempo, sono state pianificate anche le operazioni "Defender Europe" e "Swift Response", che coinvolgeranno 18mila soldati provenienti da venti paesi, e si svolgeranno in Polonia e in altri otto paesi. In Lituania, inoltre, un'altra esercitazione dal nome in codice "Iron Wolf" coinvolgerà tremila unità delle truppe alleate.

E intanto a Helsinki (Finlandia) è stata ufficialmente annunciata l'intenzione di presentare la domanda di adesione alla Nato, notizia accolta con favore dai ministri degli esteri dell'Alleanza riuniti a Berlino. Martedì 17 maggio, poi, toccherà a Stoccolma (Svezia), dove dopo decenni di resistenze i socialdemocratici al governo hanno tolto il veto alla candidatura del proprio paese.