Hezbollah minaccia Cipro: "Se apre le sue basi a Israele sarà guerra"

Ora Hezbollah mette nel mirino Cipro. Il segretario dell'organizzazione paramilitare e politica libanese, Hassan Nasrallah, ha minacciato l'isola di rappresaglia se il governo cipriota decidesse di mettere a disposizione di Israele i suoi aeroporti e le sue basi in caso di guerra con la stessa Hezbollah. Un conflitto che appare sempre più vicino visto che in Israele si levano con più forza le voci di coloro che invocano l'invasione del Libano del sud. Hezbollah mette le mani avanti: "Aprire aeroporti e basi cipriote al nemico israeliano per prendere di mira il Libano significherebbe che il governo cipriota è parte della guerra e la resistenza lo considererà parte in guerra", ha affermato Nasrallah in un discorso trasmesso dai media libanesi.

Hezbollah ha quindi minacciato direttamente Israele. Se dovesse scatenare "una guerra totale" con il Libano, "la situazione nel Mediterraneo cambierà completamente". E poi: "Fate sapere ancora una volta al nemico che se venisse dichiarata guerra aperta al Libano, la condurremo senza limiti". "Siamo preparati allo scenario peggiore ed Israele lo sa. Il nemico israeliano sa già cosa lo aspetta", ha proseguito Nasrallah, sottolineando che sono pronti a mobilitarsi "più di 100mila combattenti".

Il presidente di Cipro, Nikos Christodoulidis, ha risposto alle minacce dicendo che "Cipro non è in alcun modo coinvolta nelle ostilità". Secondo il presidente, l'isola del Mediterraneo "è parte della soluzione e non del problema".

"Le insinuazioni del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, non corrispondono alla realtà", ha detto all'emittente Rik il portavoce del governo, Konstantinos Letybiotis. Si tratta di "dichiarazioni sgradite e prenderemo tutte le misure a livello diplomatico", ha aggiunto.