È tornato libero l'uomo che tentò di uccidere Ronald Reagan

Dopo 41 anni, due mesi e 15 giorni di carcere, è tornato libero da ogni restrizione imposta dalle corti John Hinkley, l'attentatore di Ronald Reagan. Il giudice aveva già approvato a settembre un accordo raggiunto tra il dipartimento Giustizia e lo stesso detenuto sulla base di un rilascio senza condizioni e senza restrizioni: oggi si chiude definitivamente un capitolo di storia. "Se Ronald Reagan non fosse stato il bersaglio le restrizioni sarebbero state rimosse molto, molto tempo fa", ha detto il giudice fissando per oggi la data della libertà incondizionata.

Il tentato omicidio risale al 30 marzo del 1981, Hinckley cercò di assassinare Reagan di fronte all'ingresso dell'Hilton di Washington. Il presidente venne raggiunto da un proiettile, mentre rimase ferito più gravemente il suo portavoce, James Brady, poi rimasto parzialmente paralizzato. Hinckley venne subito arrestato, ma soltanto in un secondo momento gli investigatori scoprirono che l'uomo era invaghito dell'attrice Jodie Foster e che l'attentato nei confronti del presidente statunitense non era altro che un tentativo per attirare l'attenzione della donna. Ritenuto non colpevole per problemi mentali, Hinckley ha speso quasi trent'anni in un ospedale psichiatrico, per poi essere rilasciato nel 2016 e mandato a vivere per un periodo a Williamsburg, in Virginia, a casa della madre, morta lo scorso anno.

Durante il suo percorso di riabilitazione, Hinckley ha ottenuto il permesso da parte del giudice di registrare musica e pubblicarla online attraverso il suo canale YouTube, che conta più di 28mila follower. L'ormai ex detenuto aveva anche in programma un concerto previsto per l'8 luglio a Brooklyn, ma l'evento è stato cancellato per motivi di sicurezza.