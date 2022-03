Covid, foto shock: cadaveri abbandonati a terra nei pronto soccorso

La diffusione del Covid in Cina e ad Hong Kong torna a fare paura, tanto che le rispettive borse accusano nella giornata di oggi pesanti crolli (5% circa). Non è solo la guerra in Ucraina a destabilizzare gli investitori, a preoccupare è ancora una volta la pandemia, con la variante Omicron che in quelle zone sembra essere ormai fuori controllo. La megalopoli di Shenzhen è in lockdown mentre negli ospedali di Hong Kong non sanno più dove mettere i cadaveri. Almeno questa sembra essere la situazione descritta da una foto diventata virale sui principali social network, che mostra sei sacchi di plastica con all'interno persone decedute adagiate sul pavimento di un pronto soccorso pieno di pazienti ancora vivi.

Cadaveri nei sacchi di plastica abbandonati nei reparti

Hong Kong rischia di diventare la nuova Wuhan? Che la situazione fosse al limite al Queen Elizabeth Hospital di Hong Kong era noto da tempo, ma che si arrivasse ad abbandonare cadaveri nei reparti ospedalieri nessuno poteva nemmeno immaginarlo. L'azienda ospedaliera di Hong Kong è la terza struttura pubblica del territorio dedicata ai pazienti Covid, con 2.000 posti letto. La situazione nell'ospedale è talmente critica che è da mercoledì scorso che si è deciso di trasferire i pazienti non malati di Coronavirus in altre strutture della città. Cercando in qualche modo di giustificarsi per quella terrificante foto che sta circolando sul web, il Queen Elizabeth Hospital ha chiesto ai cittadini di comprendere le difficoltà che sta affrontando, visto che gli obitori della città sono saturi a causa della quinta ondata Covid. Secondo alcuni media, inoltre, per far fronte all'elevato numero di decessi, sarebbero stati addirittura installati all'esterno dell'ospedale dei giganteschi container refrigeranti. Tutto questo considerando che ad Hong Kong vista l'emergenza non si tengono nemmeno le cerimonie funebri, i corpi sono talmente tanti che vengono semplicemente cremati.

Covid, cosa sta succedendo ad Hong Kong

Non si sa come ma ad Hong Kong la situazione Covid sembra essere sfuggita di mano, tanto che dalla Cina sono stati inviati dei rinforzi. Pechino ha spedito nella regione ad amministrazione speciale circa mille medici ed infermieri per supportare un sistema sanitario praticamente allo stremo. Deve fare i conti con 26 mila nuovi casi di positivi al giorno, per un totale di 733mila contagiati. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 249 decessi su una popolazione di circa 7,2 milioni di abitanti, dato piuttosto elevato se paragonato ai soli 213 decessi dei primi due anni di pandemia. Si calcola che con questa nuova ondata Covid, guidata dalla variante altamente contagiosa Omicron, si siano registrati circa 4.000 decessi. Il tasso di mortalità per milione di abitanti è schizzato talmente in alto da diventare il più elevato tra quelli dei paesi sviluppati. Come mai ci sono così tanti contagiati e morti? Sembra che questa volta la politica di contenimento della pandemia applicata da Hong Kong sia stata meno efficace di quella adottata nel 2020. Inoltre, la regione non si era adeguatamente preparata a questa nuova ondata Covid, con le vaccinazioni rimaste molto indietro. Basti sapere che a gennaio 2022 solo un quinto degli ultraottantenni risultava vaccinato con due dosi, quasi nessuno con il booster.