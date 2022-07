Hong Kong è una città sempre più cinese

Una città blindata ha accolto il presidente cinese Xi Jinping. E l’occasione è storica: il 25esimo anniversario del ritorno di Hong Kong dalla sovranità britannica a quella cinese e l’insediamento del nuovo esecutivo guidato dall’ex zar della sicurezza, John Lee.

Hong Kong ha accolto con gioia l’arrivo del presidente cinese in quello che è il suo primo viaggio fuori dalla terraferma dallo scoppio della pandemia nel 2020. Il programma della permanenza del numero uno del Partito comunista cinese è stato fitto e non è stato reso noto alla stampa fino al suo arrivo in città.

Il presidente cinese è arrivato ieri 30 giugno a Hong Kong ma ha lasciato la città prima del calare del sole per poi farvi ritorno oggi 1° luglio, dopo la notte trascorsa a Shenzhen. Una scelta dettata dall'esigenza del segretario del Partito di aderire alle rigide misure sanitarie.

Xi è arrivato a Hong Kong a bordo di un treno speciale insieme alla first lady Peng Liyuan. Gli oltre 3mila ospiti e funzionari coinvolti nella visita del presidente sono stati messi in quarantena negli ultimi due giorni: gli spostamenti si sono svolti all’interno di grande bolla anti-Covid, segnale delle preoccupazioni del leader Xi sulla gestione della pandemia da parte dell’uscente esecutivo di Carrie Lam.

Il presidente Xi ha rivolto il suo apprezzamento a Lam, la Chief Executive che ha guidato Hong Kong nei precedenti cinque anni, per aver “unito le persone di ogni ceto sociale per fermare la violenza e il caos”. Il riferimento, seppur non esplicitato, riguarda le manifestazioni che hanno paralazzato la città nel 2019 e che hanno segnato inesorabilmente il futuro politico ed economico dell’ex colonia britannica, determinando un’ulteriore stretta di Pechino.

Per Xi la “questione” di Hong Kong è stata pressoché risolta grazie all’introduzione della legge sulla sicurezza nazionale e alla riforma del sistema elettorale, che ha garantito la presenza nel governo della città di soli “patrioti” e fedeli ai simboli e dettami del Partito comunista cinese. Con l’opposizione politica ormai cancellata e la stretta sui movimenti civili, Hong Kong è “rinata dalle ceneri come una fenice”. Parole di Xi, che ha elogiato il successo del modello politico “un paese, due sistemi” pensato da Deng Xiaoping nel 1984 per assicurare un alto grado di autonomia alla città per almeno 50 anni, fino al 2047.

Il nuovo governo di Hong Kong

Il presidente cinese ha partecipato oggi 1° luglio all'inaugurazione della nuova amministrazione di Hong Kong guidata da John Lee, l’ex responsabile della sicurezza che ha guidato la repressione delle proteste del 2019, tanto da finire nel mirino delle sanzioni degli Usa. Con l’avvento di Lee, gli attivisti temono che qualsiasi residuo di autonomia venga cancellato definitivamente.

Xi, nel discorso che ha preceduto il giuramento del nuovo esecutivo, ha rassicurato sulla continuità a lungo termine del principio di governo "un paese, due sistemi" e ha indicato la direzione del programma politico del nuovo Chief Executive. Il presidente cinese Xi ha affermato che la "vera democrazia" è iniziata a Hong Kong 25 anni fa, quando la città è stata ceduta dal dominio britannico a quello cinese.

"Dopo il suo ritorno alla madrepatria, i compatrioti di Hong Kong sono diventati padroni dei propri affari, la gente di Hong Kong ha amministrato Hong Kong con un alto grado di autonomia, e quello è stato l'inizio della vera democrazia a Hong Kong", ha detto, avvertendo tutti i residenti della città a "rispettare coscienziosamente" il sistema socialista cinese e la leadership del Partito Comunista.

VIDEO: Chinese leader Xi Jinping says Hong Kong's "true democracy" started after the city's 1997 handover to China from Britain.



"After reuniting with the motherland, Hong Kong's people became the masters of their own city... Hong Kong's true democracy started from here" pic.twitter.com/rplep4LG3P — AFP News Agency (@AFP) July 1, 2022

Il leader cinese ha definito le priorità per Hong Kong e per il nuovo esecutivo: migliorare la governance locale; rilanciare l’economia locale - attraverso la risoluzione dei problemi di sussistenza sociale, in particolare la crisi immobiliare; salvaguardare la stabilità e l’armonia.

Indicazioni accolte positivamente dal neo leader di Hong Kong, che ha vinto le elezioni di maggio come unico candidato con il 99,2 per cento dei voti. Lee ha assicurato, nel discorso di insediamento dopo aver prestato il giuramento alla presenza del presidente Xi, che "sosterrà la politica 'un Paese due sistemi' e proteggerà lo stato di diritto", lodando il sistema legale della città “come più avanzato di molti Paesi occidentali”.

Per il nuovo numero uno del governo dell’ex colonia britannica, la legge sulla sicurezza nazionale ha salvato Hong Kong dal caos, mentre lo stato di diritto è alla base del successo della città: si tratta di due fattori di sviluppo da combinare all'elevata connettività internazionale e al ruolo dei territori di porta di accesso per la Cina continentale.

Lee si è impegnato a mantenere la competitività di Hong Kong e il suo status di hub finanziario e marittimo internazionale in forza della sua economia più libera del mondo, sottolineando le sfide, tra cui la crisi finanziaria globale e il Covid.

Il nuovo leader, 64 anni, di cui 40 spesi da 'super poliziotto' nel settore della sicurezza, ha promesso di sviluppare settori emergenti come la tecnologia e l'innovazione, e di fornire più alloggi per la città meno abbordabile del mondo pur senza fornire dettagli. Lo sviluppo, però, è la base per la soluzione dei problemi economici e per migliorare i mezzi di sussistenza degli oltre 7 milioni di residenti.

Lee e la sua squadra di governo hanno tenuto il giuramento in mandarino, in linea con le cerimonie precedenti. Storicamente, invece, i discorsi inaugurali sono stati fatti in mandarino e cantonese.

La condanna della comunità internazionale

I festeggiamenti a Hong Kong sono state segnati da voci di polemica. Dagli Stati Uniti all’Unione Europea, passando per il Regno Unito, è stata unanime la condanna per il mancato rispetto delle promesse che la leadership cinese fece nel lontano 1997 quando ci fu il passaggio di Hong Kong dalla sovranità britannica a quella cinese.

Accuse spedite ai mittenti. La Cina accusa la Gran Bretagna di mantenere una "mentalità coloniale" su Hong Kong e respinge le critiche del premier Boris Johnson, affermando che "non esiste alcun cosiddetto impegno" di Pechino sull'ex colonia dopo la sua restituzione del primo luglio 1997. "Hong Kong è della Cina e nessuna forza esterna ha il diritto di intervenire", ha tuonato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian.

Difficile dargli torto: la Cina lo ha già dimostrato nei precedenti 25 anni, contravvenendo ai punti siglati nella Dichiarazione sino-britannica del 1984. C’è solo una certezza che per il prossimo quarto di secolo: Hong Kong sarà già una città cinese prima del 2047.