Covid, Hong Kong travolta da Omicron: troppi morti, chiede le bare alla Cina

La pandemia di coronavirus è tutt'altro che finita, anzi, in alcune zone del mondo l'aumento dei contagi e dei decessi provocati dalla variante Omicron, sta creando molti disagi. É il caso di Hong Kong, dove gli obitori strapieni al punto che le autorità hanno fatto ricorso massiccio ai container refrigerati: ora l'emergenza è la carenza di bare le cui scorte si esauriranno nel weekend. In meno di tre mesi dall'arrivo di Omicron, variante altamente trasmissibile, Hong Kong ha registrato quasi un milione di infezioni e oltre 4.600 decessi, la maggior parte nella popolazione anziana non vaccinata. La governatrice Carrie Lam ha riconosciuto oggi il problema, assicurando che due spedizioni di bare arriveranno molto presto dalla Cina.

Nelle ultime settimane i media di Hong Kong avevano riferito che la città ha registrato fino a oltre di 50mila giornalieri. L’isola si è trovata ad affrontare la peggiore ondata di contagi dall’inizio della pandemia da inizio febbraio. E a metà del mese era chiaro che l’impatto sarebbe stato così forte da minacciare di sopraffare il sistema sanitario con pazienti costretti ad aspettare su letti improvvisati al di fuori dei pronto soccorso e parcheggi adibiti a sale d’attesa dei reparti. Una situazione drammatica che aveva portato la governatrice Carrie Lam a una drastica decisione: ovvero l’obbligo per i 7,5 milioni di residenti della città a essere sottoposti a tre tamponi obbligatori. “Coloro che rifiutano saranno ritenuti responsabili” aveva detto la governatrice. Sul fronte delle restrizioni era stata decisa la chiusura delle scuole, di diverse attività commerciali come palestre, bar e saloni di bellezza fino alla fine di aprile. Vietati fino al 20 aprile i voli provenienti da nove Paesi, tra cui Gran Bretagna e Stati Uniti.