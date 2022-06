Hong Kong saluta il mitico ristorante Jumbo

Hong Kong ha dovuto salutare per sempre uno delle sue icone storiche. Il mitico Jumbo, il ristorante galleggiante dell'ex colonia britannica, si è rovesciato ed è affondato durante una tempesta nel Mar Cinese Meridionale, al largo delle Isole Paracel - conosciute anche come Isole Xisha.

L'iconico ristorante è sparito a 1000 metri di profondità nelle acque del Mar cinese meridionale, dopo aver lasciato il porto locale di Aberdeen dove è stato attraccato per 46 anni. Il ristorante Jumbo, per decenni destinazione turistica di Hong Kong, è stato costretto a chiudere in seguito alla pandemia di Covid ed era stato rimorchiato via da Hong Kong il 14 giugno verso altri lidi. Jumbo aveva lasciato la città portuale per passare nelle mani di un nuovo operatore in una località tuttora sconosciuta.

L'operatore Melco International Development ha dichiarato il mese scorso che l'attività non è stata redditizia dal 2013 e che le perdite cumulative hanno superato i 100 milioni di dollari di Hong Kong (12,7 milioni di dollari). Anche le spese di manutenzioni annuali erano ormai diventate proibitive, tanto che circa una dozzina di aziende e organizzazioni hanno rifiutato di rilevare gratuitamente l'imbarcazione.

La storia dell'iconico ristorante

La sua è una storia legata a quella vitale della città, prima che incombesse l'ombra di Pechino. Inaugurato nel 1976 dal magnate dei casinò Stanley Ho, nei suoi giorni di gloria incarnava l'apice del lusso: la costruzione era costata più di 30 milioni di dollari di Hong Kong. Il ristorante ospitava oltre 2.000 persone ed aveva otto piccoli traghetti per trasportare i visitatori dai moli vicini.

Nel Jumbo, che un tempo era il ristorante galleggiante più grande del mondo, hanno girato molti film locali e internazionali, tra cui "Enter the Dragon" con Bruce Lee, "James Bond: L'uomo dalla pistola d'oro" e "Contagion" di Steven Soderbergh. Progettato come un palazzo imperiale cinese e un tempo considerato una tappa da non perdere, il ristorante ha attirato ospiti di ogni genere: dalla regina Elisabetta II a Tom Cruise.

La partenza di Jumbo era stata accolta con rammarico e nostalgia da molti residenti di Hong Kong che hanno descritto le immagini del palazzo galleggiante in navigazione attraverso un oceano grigio come una metafora del futuro di Hong Kong.

La notizia dek suo affondamento è stata accolta online con costernazione, con molti utenti dei social media di Hong Kong che si sono lamentati per la fine inelegante di una delle icone storiche più riconosciute di Hong Kong.