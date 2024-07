Come Hong Kong aiuta la Russia a sostenere la sua guerra in Ucraina

Hong Kong è diventata un centro commerciale globale per "i regimi più brutali del mondo". L'ex colonia britannica è stata negli ultimi mesi l'hub commerciale da cui sono partiti container colmi di semiconduttori e altri beni tecnologici, utili in un contesti di guerra, e diretti in Russia, Iran e Corea del Nord. È quanto emerge da un'analisi pubblicata il 22 luglio dalla Committee for Freedom in Hong Kong Foundation, un'organizzazione con sede a Washington che si batte per l'autonomia, i diritti e le libertà della città portuale. Nel report di 62 pagine, dal titolo "Beneath the Harbor: Hong Kong's Leading Role in Sanctions Evasion", l'organizzazione evidenzia la straordinaria portata del ruolo di Hong Kong nel commercio illecito globale con i paesi autoritari e mette in luce la sorprendente facilità con cui il governo locale tacitamente consente alle aziende locali di eludere le sanzioni le sanzioni internazionali.

Dall'analisi dei ricercatori è emerso che 206 aziende di Hong Kong hanno spedito in Russia diversi articoli che rientrano nel Common High Priority Items (CHPL), un elenco redatto dal governo degli Stati Uniti per identificare gli articoli e tecnologie essenziali per sostenere lo sforzo bellico russo in Ucraina. I ricercatori hanno scoperto che tra agosto e dicembre 2023, da Hong Kong sono partiti beni per un valore di quasi 2 miliardi di dollari verso acquirenti russi. Quasi il 40% di queste esportazioni includeva articoli del CHPL, tra cui vari semiconduttori come ricevitori di dati, unità di archiviazione digitale, processori e controller per computer. Una delle aziende menzionate nel report è Piraclinos Limited, un fornitore di carbone e fertilizzanti. A dicembre 2023, Piraclinos ha spedito più di 2,5 milioni di dollari di circuiti elettronici integrati e altri articoli che rientrano nel CHPL a VMK, un'azienda con sede in Russia che è stata presa di mira dalle sanzioni statunitensi.

I droni diretti in Iran e la tecnologia che arriva in Corea del Nord

Non solo. I ricercatori hanno evidenziato che alcune società di Hong Kong sostengono da tempo le operazioni di spedizione di materiale e beni sanzionati diretti alla Corea del Nord, facilitando i trasferimenti navali grazie anche alla creazione di compagnie marittime fittizie per eludere le sanzioni internazionali. Le aziende dell'ex colonia britannica hanno facilitato il trasferimento di tecnologia avanzata di droni e missili all'Iran, che a loro volta sono finiti nelle mani dei gruppi sostenuti da Teheran. Inoltre, le imprese hongkonghesi hanno facilitato la vendita illecita di petrolio iraniano tramite trasferimenti da nave a nave a mare.

Lo studio dell'organizzazione statunitense evidenzia inoltre come le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea abbiano preso di mira principalmente le aziende coinvolte nelle spedizioni illecite di merci, anziché i singoli individui.

Questo sistema è stato possibile grazie al particolare status politico e normativo di Hong Kong, dove è facile per chiunque, sia locale che straniero, creare società fittizie. La reputazione di Hong Kong come città aperta ai mercati e alle imprese risale ai suoi primi giorni di dominio coloniale britannico. Hong Kong ha mantenuto il suo status di hub di libero scambio quando è tornata sotto il dominio cinese nel 1997 e si è classificata in alto negli indici aziendali per le sue basse tasse, la mancanza di controlli sui capitali e una valuta locale agganciata al dollaro statunitense.