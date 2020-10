Hope Hicks, chi è l'ex modella e consigliera che avrebbe contagiato Trump

Hope Hicks, la consigliera della Casa Bianca che è risultata positiva al coronavirus prima che lo fossero anche Donald e Melania Trump, doveva essere "molto contagiosa mercoledì scorso, il giorno in cui ha viaggiato in elicottero e in aereo con il presidente ed altri consiglieri per andare in Minnesota". Poche ore dopo è risultata positiva al test. Si sono quindi trovati a viaggiare "in uno spazio chiuso con qualcuno che era nel picco del virus, visto che noi riteniamo che il momento in cui si è più contagiosi è il giorno in cui si sviluppano i sintomi", ha detto uno degli esperti medici della Cnn.

"Hicks in elicottero con Trump e altri consiglieri, tutti senza mascherina"

L'emittente ha anche riportato che Hicks, che ha accompagnato Trump anche al dibattito a Cleveland, è stata vista salire sul Marine one, l'elicottero presidenziale, con Jared Kushner, Dan Scavino e Nicholas Luna ed erano tutti senza mascherina. La Casa Bianca sapeva che Hope Hicks era positiva al test ma Donald Trump ieri è andato lo stesso in New Jersey per una raccolta fondi, rivela la Cnn che sottolinea che ieri la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha svolto uno dei suoi, rari, briefing con la stampa, senza indossare la mascherina e senza dire niente della diagnosi della consigliera di Trump.

Hope Hicks, il contagio è partito dall'ex modella?

Hope Hicks è sempre stata al fianco di Donald Trump in questi giorni e il presidente potrebbe essere stato contagiato da lei. La consigliera di Trump, che ha contratto il Covid-19 - come ha confermato una fonte dell'Amministrazione ieri - ha viaggiato sull'Air Force One con il presidente e il suo staff diverse volte solo questa settimana. I due sono stati insieme in Pennsylvania sabato - dove fra l'altro Hicks è stata fotografata, senza mascherina, al fianco di altri consiglieri di Trump - a Cleveland, per il primo dibattito con l'avversario al voto martedì, e il giorno successivo nel Minnesota per un altro appuntamento della campagna elettorale.

Donald e Melania si sono fatti fare un tampone dopo aver appreso che Hicks aveva contratto il coronavirus. "E' risultata positiva e mi sono appena fatto fare un test ma non so ancora se dobbiamo rimanere in quarantena o se lo abbiamo contratto. Abbiamo trascorso un sacco di tempo con Hope, vediamo cosa accade", aveva ammesso ieri Trump.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Chi è Hope Hicks

Ma chi è Hope Hicks? Ha 31 anni, è un'ex modella (ha lavorato anche per Ralph Lauren) ed è un'ex attrice. È laureata in letteratura inglese alla Southern Methodist University. Ha iniziato a lavorare in una società di pubbliche relazioni di New York trasferendosi poi in un'altra agenzia attiva per conto di Ivanka Trump, la figlia del presidente Usa. In seguito assunta alla Trump Organization, nel 2015 è diventata portavoce della campagna presidenziale del tycoon.

Nel 2016 è stata nominata capo della comunicazione della Casa Bianca, ma il 28 febbraio 2018, durante le indagini sul caso Russiagate, ha testimoniato dicendo di aver raccontato "bugie" al presidente e si è rifiutata di parlare del suo operato alla Casa Bianca per poi dimettersi dall'incarico. Nel 2020 viene annunciato il ritorno di Hicks alla Casa Bianca come consigliera del presidente Usa, anche se il suo incarico fa riferimento al genero-consigliere Jared Kushner.