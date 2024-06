Gli agenti lo dimenticano in auto: cane poliziotto muore di caldo

Dimenticato in auto per diverse ore, con il caldo estivo che ha trasformato il veicolo in una trappola morta. Horus, un cane della polizia di Savannah, nel Missouri (Stati Uniti), è morto giovedì 27 giugno: in quei giorni, nella cittadina che si trova a circa un'ora a nord di Kansas City, le temperature hanno superato i 32 gradi. Come confermato ai media statunitensi da David Vincent, capo del dipartimento di polizia di Savannah, Horus è morto a causa delle "complicazioni" sorte in seguito alla permanenza nell'auto rovente. Al momento sono in corso le indagini per chiarire cosa sia successo, ma dovrebbe trattarsi di un incidente: gli agenti hanno lasciato il cane in auto alla fine del turno di notte, scoprendolo soltanto diverse ore dopo.

La morte di Horus ha scatenato l'indignazione della comunità, con i cittadini che suoi social hanno criticato aspramente l'operato della polizia: "Voleva scrivere negligenza e omicidio quando ha detto che lasciare un cane in un veicolo era un incidente", scrive un utente su Facebook, mentre altri chiedono pene severe per l'agente che si è scordato di Horus. "L'ufficiale deve essere accusato di omicidio - scrive un altro cittadino -. Il povero cane è morto per negligenza. Devi ritenere i tuoi ufficiali responsabili delle loro azioni tanto quanto lo faresti per le persone che arresti. Disgustoso".

La comunità ha deciso di onorare il cane poliziotto deceduto con una veglia a lume di candela al Messick Park di Savannah il 30 giugno, mentre sui social sono in molti ad aver condiviso un ricordo di Horus, un'immagine pubblicata su Facebook dalla polizia nel settembre del 2023 in cui il cane veniva ringraziato per il suo servizio in occasione della Giornata nazionale dei cani poliziotto.