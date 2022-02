Hostess con divise da reparto Covid sui voli per le Olimpiadi di Pechino

Tutto pronto per i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, il cui inizio è previsto per venerdì 4 febbraio. Il governo cinese sta facendo tutto il possibile per non far saltare l'evento e per evitare che diventi un focolaio Covid. Tra le tante misure di prevenzione c'è quella adottata sui voli cinesi: il look delle hostess è esattamente quello del personale medico dei reparti Covid.

Il look delle hostess sui voli cinesi

Tutona bianca protettiva, grossi occhiali, mascherine ffp2 e guanti chirurgici, questo l'abbigliamento che le assistenti di volo indossavano ieri sul volo Milano-Pechino, con a bordo numerosi atleti e giornalisti italiani diretti alle Olimpiadi invernali 2022. A raccontarlo su facebook il telecineoperatore della Rai di Bolzano, Erwin Flor, che ha immortalato un'assistente di volo cinese con questo inconsueto outfit, indossato per quasi 10 ore. "Pensare positivo, restare negativo", è stato il commento di Flor all'immagine.