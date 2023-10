Gli hotel extra-lusso di Gerusalemme che rifiutano gli israeliani colpiti da Hamas

Gli israeliani sfollati dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 hanno chiesto aiuto, ma le porte degli hotel "Mamilla" e "David Citadel" di Gerusalemme sono rimaste chiuse. La notizia è riportata dalla giornalista Allison Kaplan Sommer del quotidiano israeliano Haaretz che spiega come questi hotel di lusso hanno rifiutato di ospitare gli sfollati: la decisione è stata del proprietario, il milionario Alfred Akirov, che ha anche dato una spiegazione: mancanza di manodopera. Tuttavia, qualcosa non torna: Akirov ha rifiutato l'aiuto del ministero del Turismo israeliano che gli aveva offerto assistenza per assumere nuovi dipendenti.

Cosa c'è dietro la scelta di Akirov

Gli hotel Mamilla e il David Citadel dispongono rispettivamente di 194 e 340 camere. Scrive Haaretz che molti commentatori hanno fatto notare che la chiusura di ristoranti, negozi e luoghi di intrattenimento a causa della guerra ha fatto crescere il numero di lavoratori a breve termine da impiegare.

Ecco perché pochi prendono sul serio le parole di Akirov, che sarebbe riluttante a fornire l'aiuto necessario a causa delle tariffe agevolate che gli verrebbero corrisposte decise dal governo per ospitare cittadini israeliani in difficoltà, come peraltro successo ad altri albergatori israeliani, tra cui anche proprietari di alberghi di fascia alta.

Il miliardario ora è sotto accusa: "A causa della situazione di sicurezza, purtroppo non abbiamo il numero di dipendenti necessario per consentire il funzionamento degli hotel a Gerusalemme", si legge in una dichiarazione della società di Akirov, la Alrov Real Estate and Hotels Company.

"Se aziende come Isrotel, Fattal e catene internazionali come Hilton e Accor possono unirsi allo sforzo nazionale e aprire tutti i loro hotel di lusso, compresi gli hotel termali come il Carmel Forest e il Beresheet per gli sfollati, bisognerebbe alzare un sopracciglio e chiedersi perché due alberghi di lusso di Akirov non possono unirsi", ha detto un dirigente del settore.

Gli hotel israeliani hanno un’offerta di circa 56.000 camere d’albergo, di cui circa 40.000 situate in aree in cui i cittadini possono ora essere evacuati, segnala Haaretz. Al momento ci sono ancora stanze disponibili, ma man mano che viene dato l’ordine di evacuare più paesi e città, il governo sta iniziando a rimanere a corto di alloggi temporanei per chi viene sfollato dalle zone militari vicino a Gaza e al Libano. E al momento, circa 120mila israeliani sono stati evacuati.

